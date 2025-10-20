living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الضوء الأخضر الأميركي لعزل حماس.. غزة بين التهدئة والانفجار

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يدخل اتفاق غزة مرحلة شديدة الحساسية، وسط مخاوف من انهياره بعد تصاعد الضربات الإسرائيلية، واتهامات متبادلة بين تل أبيب وحركة حماس بشأن خرق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

وبينما تتحدث إسرائيل عن إخفاق حماس في إعادة جثامين الرهائن والالتزام الكامل بالهدنة، تنفي الحركة ذلك بشدة، مؤكدة أنها تطبّق الاتفاق كما تم التوصل إليه.

وفي خضم هذا التوتر، تدخل واشنطن على الخط برسائل ملتبسة تجمع بين التهديد والاحتواء، إذ أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده ستتدخل "لنزع سلاح حماس" إذا لم تفعل هي ذلك، في وقت أبدت فيه مصادر أميركية "تفهمًا" للعمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في القطاع، مؤكدة أن الهدف ليس استئناف الحرب بل "عزل حماس" ميدانيا وسياسيا.

إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق

في حديثه لسكاي نيوز عربية عبر برنامج التاسعة، أكد أستاذ العلوم السياسية حسام الدجني، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، خصوصًا ما يتعلق بفتح معبر رفح وإدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يوميًا، إضافة إلى تأخير الإفراج عن الأسرى وتسليم الجثامين.

ويرى الدجني، أن إسرائيل لم تلتزم بالوثيقة التفسيرية للاتفاق وسجلت عشرات الانتهاكات، وهو ما جعل حماس في موقع الدفاع عن النفس.

وأوضح أن بعض الخروقات قد تكون من "مجموعات منفلتة" أو "طابور خامس" يسعى إلى إفشال الاتفاق عمدًا، ما يمنح إسرائيل ذريعة لتكثيف ضرباتها العسكرية.

ويحذر الدجني من أن الإجراءات الإسرائيلية الحالية، مثل تعطيل المساعدات أو قرارات الكابينت بتقييد الحركة عبر المعابر، تقوّض الثقة وتدفع الاتفاق نحو الفشل.

 

كما شدد على أن بند "نزع السلاح" لا يندرج ضمن المرحلة الأولى، بل هو موضوع تفاوضي مؤجل إلى المرحلة الثانية، الأمر الذي يجعل التصعيد الإسرائيلي الحالي فاقدًا للغطاء القانوني والسياسي ضمن إطار الاتفاق القائم.

 

الدجني يلخص الموقف بدقة حين يقول إن "أي اتفاق لا يراعي العدالة في التنفيذ مصيره الفشل"، مشيرًا إلى أن استقرار الهدنة يتطلب التزامًا كاملاً من الطرفين وضمانات دولية حقيقية، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية أو رسائل القوة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout