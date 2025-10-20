إسرائيل تهنئ رئيسا جديدا لدولة قطعت العلاقات معها

A + A -

رحبت إسرائيل بانتخاب رودريغو باز، وهو من يمين الوسط، رئيسا جديدا لبوليفيا، الأحد، وقدمت له التهنئة عبر وزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن تنهي بوليفيا عقدين من الحكم الاشتراكي، وهو حدث رأت فيه إسرائيل فرصة من أجل "فصل جديد" في العلاقات بين البلدين.

وقطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل في نوفمبر 2023، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في إشارة إلى حربها على قطاع غزة.

والإثنين قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان: "أهنئ الرئيس المنتخب رودريغو باز على انتخابه رئيسا جديدا لبوليفيا، ونتقدم بأحر التهاني للشعب البوليفي على مساره الديمقراطي واختياره التجديد".

وأضاف ساعر: "لبوليفيا تاريخ طويل من الصداقة مع إسرائيل والشعب اليهودي. نتطلع إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتنا الثنائية وتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات لما فيه مصلحة البلدين".

وسيتولى باز السلطة رسميا في 8 نوفمبر المقبل، خلفا للرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي الذي عزف عن الترشح بعد 5 سنوات في الحكم شهدت أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود.

وأنهكت بوليفيا بأزمة الوقود بعد انهيار صادرات الغاز ونفاد الاحتياطات من العملة الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 23 بالمئة وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

وفي خطاب النصر الذي ألقاه، قال باز إن بوليفيا "تستعيد مكانتها على الساحة الدولية".

وأضاف أنه تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما صرح وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن "مستعدة للشراكة مع بوليفيا في الأولويات المشتركة".

وفي عهد الرئيس السابق إيفو موراليس، اتخذت بوليفيا منعطفا يساريا، مع تأميم موارد الطاقة، وقطع العلاقات مع واشنطن، وإقامة تحالفات مع الصين وروسيا والحكام اليساريين في كوبا وفنزويلا وأماكن أخرى في أميركا اللاتينية.