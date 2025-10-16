وتابع كاتس: "زرت مقر الاستخبارات العسكرية الحوثية (في الجيش الإسرائيلي) وشكرت رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر وباقي أفراد الجهاز على العمل الممتاز الذي قاموا به، وسيواصلون القيام به ضد الحوثيين في المستقبل".

وأضاف الوزير: "عملنا بجد ضد الحوثيين لإزالة تهديدات جسيمة، وسنفعل ذلك ضد أي تهديد في المستقبل أيضا".

وأعلنت جماعة الحوثي، الخميس، مقتل الغماري، وأشار بيانها إلى أن "جولات الصراع مع العدو لم تنته، وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع"، في إشارة إلى اتهام إسرائيل بقتله.

وفي يونيو الماضي، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن إسرائيل حاولت تصفية الغماري، بقصف اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل حاولت تصفية رئيس أركان الحوثيين في هجوم باليمن".

وأشارت مصادر يمنية إلى أن الهدف من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت حينها اجتماعا للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين في صنعاء، كان الغماري.