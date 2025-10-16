living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين: الاقتصاد العالمي يحتاجنا... وروسيا توفر 20 % من احتياجات الطاقة العالمية

16
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية قد أتت بنتائج عكسية، مشيراً إلى أن تداعياتها السلبية ظهرت بوضوح على الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في تناقص تنافسية المنتجات الأوروبية.

وقال بوتين إن التقلص في إنتاج ألمانيا، التي تعدّ «قاطرة الاقتصاد الأوروبي»، دليل على أن العقوبات تسبَّبت في أضرار مباشرة للمصنعين الأوروبيين.

إعادة بناء سلاسل التوريد والتحول الاستراتيجي

شدَّد بوتين على أن هذه الظروف قد دفعت روسيا إلى عملية واسعة لإعادة بناء سلاسل التوريد. وأشار إلى أن التحول يتم بشكل متسارع نحو دول الجنوب وشرق آسيا وأميركا اللاتينية، عبر مسارات «أكثر موثوقية»، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي ينمو، ومعه ينمو الطلب على الطاقة.

وفي إشارة إلى أهمية موارد الطاقة الروسية رغم المنافسة والضغوط، قال بوتين إن بلاده توفر حالياً نحو 20 في المائة من الاحتياجات العالمية من الطاقة، على الرغم مما وصفها بـ«المنافسات غير النزيهة».

النفط: التزام «أوبك بلس» ونمو الطلب العالمي

تطرَّق الرئيس الروسي إلى سوق النفط، مشيراً إلى أن الطلب العالمي من المتوقع أن يصل إلى 104.5 مليون برميل هذا العام. وأكد أن قرار روسيا خفض إنتاجها من النفط مرتبط بشكل مباشر بالتزاماتها ضمن اتفاقات «أوبك بلس»؛ لضمان استقرار السوق.

وفيما يتعلق بالطاقة البديلة، أقرَّ بوتين بظهور محركات كهربائية، لكنه لفت إلى أن «الكهرباء نفسها يجب إنتاجها بمولدات، وبعضها يعمل على الديزل وغيره من موارد الطاقة»، ليؤكد بذلك استمرار الاعتماد على الوقود التقليدي.

الغاز: تحول نحو الشرق الأقصى وتعزيز الاستهلاك الداخلي

تناول بوتين سوق الغاز بالتفصيل، مشيراً إلى تحول التوجه في السوق الروسية نحو الشرق الأقصى والأوسط. وأوضح أن الطلب العالمي على الغاز أقل مما كان عليه في عام 2019؛ بسبب تقلص الصناعة الأوروبية، ورفض الدول الأوروبية الغاز الروسي، بالإضافة إلى «نسف» خط أنابيب «السيل الشمالي».

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع موسكو للبحث عن أسواق جديدة، وفي الوقت ذاته، توسيع الاستهلاك الداخلي بشكل كبير، بما في ذلك من خلال شركات الغاز الكيميائية في مناطق سيبيريا والشرق الأقصى وغيرها من المدن المستهلكة. وكشف بوتين عن مدِّ أكثر من 100 ألف كيلومتر لتوزيع الغاز للسكان، مشيراً إلى أن مستوى تحول الاستهلاك إلى الغاز في روسيا يقترب من 75 في المائة.

وفي ختام حديثه عن مزيج الطاقة، أكد بوتين أن الفحم «لا يزال يحتل جزءاً مهماً من سوق الطاقة».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout