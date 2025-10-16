بوتين: الاقتصاد العالمي يحتاجنا... وروسيا توفر 20 % من احتياجات الطاقة العالمية

A + A -

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العقوبات الغربية قد أتت بنتائج عكسية، مشيراً إلى أن تداعياتها السلبية ظهرت بوضوح على الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في تناقص تنافسية المنتجات الأوروبية.

وقال بوتين إن التقلص في إنتاج ألمانيا، التي تعدّ «قاطرة الاقتصاد الأوروبي»، دليل على أن العقوبات تسبَّبت في أضرار مباشرة للمصنعين الأوروبيين.

إعادة بناء سلاسل التوريد والتحول الاستراتيجي

شدَّد بوتين على أن هذه الظروف قد دفعت روسيا إلى عملية واسعة لإعادة بناء سلاسل التوريد. وأشار إلى أن التحول يتم بشكل متسارع نحو دول الجنوب وشرق آسيا وأميركا اللاتينية، عبر مسارات «أكثر موثوقية»، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي ينمو، ومعه ينمو الطلب على الطاقة.

وفي إشارة إلى أهمية موارد الطاقة الروسية رغم المنافسة والضغوط، قال بوتين إن بلاده توفر حالياً نحو 20 في المائة من الاحتياجات العالمية من الطاقة، على الرغم مما وصفها بـ«المنافسات غير النزيهة».

النفط: التزام «أوبك بلس» ونمو الطلب العالمي

تطرَّق الرئيس الروسي إلى سوق النفط، مشيراً إلى أن الطلب العالمي من المتوقع أن يصل إلى 104.5 مليون برميل هذا العام. وأكد أن قرار روسيا خفض إنتاجها من النفط مرتبط بشكل مباشر بالتزاماتها ضمن اتفاقات «أوبك بلس»؛ لضمان استقرار السوق.

وفيما يتعلق بالطاقة البديلة، أقرَّ بوتين بظهور محركات كهربائية، لكنه لفت إلى أن «الكهرباء نفسها يجب إنتاجها بمولدات، وبعضها يعمل على الديزل وغيره من موارد الطاقة»، ليؤكد بذلك استمرار الاعتماد على الوقود التقليدي.

الغاز: تحول نحو الشرق الأقصى وتعزيز الاستهلاك الداخلي

تناول بوتين سوق الغاز بالتفصيل، مشيراً إلى تحول التوجه في السوق الروسية نحو الشرق الأقصى والأوسط. وأوضح أن الطلب العالمي على الغاز أقل مما كان عليه في عام 2019؛ بسبب تقلص الصناعة الأوروبية، ورفض الدول الأوروبية الغاز الروسي، بالإضافة إلى «نسف» خط أنابيب «السيل الشمالي».

وأشار إلى أن هذا الوضع دفع موسكو للبحث عن أسواق جديدة، وفي الوقت ذاته، توسيع الاستهلاك الداخلي بشكل كبير، بما في ذلك من خلال شركات الغاز الكيميائية في مناطق سيبيريا والشرق الأقصى وغيرها من المدن المستهلكة. وكشف بوتين عن مدِّ أكثر من 100 ألف كيلومتر لتوزيع الغاز للسكان، مشيراً إلى أن مستوى تحول الاستهلاك إلى الغاز في روسيا يقترب من 75 في المائة.

وفي ختام حديثه عن مزيج الطاقة، أكد بوتين أن الفحم «لا يزال يحتل جزءاً مهماً من سوق الطاقة».