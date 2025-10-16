بشأن تسليم الأسد.. هل دار نقاش بين بوتين والشرع في موسكو؟

A + A -

ردّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على مجموعة من الأسئلة التي طُرحت حول أبرز المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع في موسكو أمس.

وأوضح بيسكوف أن موضوع القواعد كان مطروحاً على جدول أعمال المحادثات، من دون الخوض في تفاصيل إضافية. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الشرع قد طلب تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قال بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله عن الأسد في هذا السياق".



كما نفى المتحدث باسم الكرملين بحث زيارة محتملة للرئيس بوتين إلى سوريا خلال اللقاء، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوات يمكن أن تُوجَّه عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة.