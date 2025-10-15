مصافحة بين الشرع وبوتين... وهذا ما أكّده الشّرع!

A + A -

أكّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن "دمشق تريد إعادة تعريف العلاقات مع موسكو"، وذلك خلال أول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين خلال استقباله الشرع في تصريحات بثّها التلفزيون الروسي الحكومي: "على مدى كل هذه العقود، كان يحرّكنا أمر واحد فقط: مصالح الشعب السوري"، مضيفا "لدينا بالفعل علاقات عميقة جدا مع الشعب السوري".

اضاف: "إن أكثر من أربعة آلاف طالب سوري يدرسون حاليا في روسيا، مؤكدا أنه يأمل بأن يسهموا في مستقبل "الدولة السورية، ونحن سعداء جدا لرؤيتكم، أهلا وسهلا بكم في روسيا".

وقال الشرع من جهته: "نحاول أن نعيد ونعرِّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال للحالة السورية والسيادة السورية وأيضا سلامة ووحدة الأراضي واستقرارها الأمني".

كما أشار الرئيس السوري الى "روابط تاريخية و مصالح مشتركة بين البلدين".

وأوضح أن "جزءا من الغذاء السوري معتمد على الإنتاج الروسي وكثير من محطات الطاقة معتمدة على الخبرات الروسية".

ويرافق الرئيس الانتقالي السوري وزير خارجيته أسعد الشيباني ومسؤولون عسكريون واقتصاديون.