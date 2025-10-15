living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اغتيال مرشح للانتخابات.. عبوة فجرت سيارته! (فيديو)

15
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعبوة وضعت في سيارته وانفجرت أثناء تواجده داخلها، قتل عضو مجلس محافظة بغداد، والمرشح للانتخابات البرلمانية عن "تحالف السيادة"، صفاء المشهداني، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

ووقعت عملية الاغتيال أثناء جولة ميدانية للمشهداني في الطارمية، ليصبح هذا الاغتيال الأول في انتخابات البرلمان العراقي التي ستجرى في 11 من الشهر المقبل.

فيما تقاطرت عبارات التعزية من قبل العديد من العراقيين على مواقع التواصل، واسترجع أنصار المشهداني مواقفه الثابتة ضد المجموعات المسلحة في العراق.

كما شارك آخرون ما قالوا إنه آخر ظهور تلفزيوني للمشهداني، حيث انتقد فيه "تهجير أهالي جرف الصخر من المنطقة، ومنع عودتهم إلى منازلهم".

من جهته، أدان رئيس البرلمان محمود المشهداني، هذا "الهجوم الإرهابي الجبان" الذي طال المرشح و2 من مرافقيه.

كما دعا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى التحقيق في اغتيال المرشح ومحاسبة الجناة.

يشار إلى أن "تحالف السيادة" يعتبر من الأحزاب السنية المهمة التي تخوض الانتخابات، ويتزعم الحزب خميس الخنجر، ورئيس البرلمان العراقي.

وكان العراق شهد خلال السنوات الماضية العديد من الاغتيالات وعمليات الخطف التي طالت ناشطين مدنيين، وصحافيين وسياسيين، بعضهم من معارضي الفصائل المسلحة.

فيما وعدت السلطات الرسمية بالمحاسبة ومحاكمة أي متورط، إلا أن بعض حالات الخطف والقتل التي وقعت قبل 4 سنوات لا تزال حتى الآن مجهولة التفاصيل والمتورطين.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout