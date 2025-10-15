living cost indicators
بعد إعادة 4 جثامين أخرى.. إسرائيل تقرر فتح معبر رفح كما كان

15
OCTOBER
2025
ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 3 محتجزين.

وأضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم.

وأمس الثلاثاء، سلمت حماس رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، في مؤشر على إحراز بعض التقدم بعد سلسلة من الانتكاسات التي وقعت خلال اليوم بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل عند الساعة 2100 بتوقيت غرينتش لإجراء فحوص الطب الشرعي.

وجاء تسليم الرفات بعد أن أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح سوى بدخول نصف عدد شاحنات المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة، في خطوة تهدف إلى معاقبة حماس على ما وصفته إسرائيل بأنه انتهاك من جانب الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على تسليم جثامين المحتجزين.

غير أن إعادة رفات باقي المحتجزين لا تزال من بين القضايا العالقة في الاتفاق الرامي إلى إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عامين.

وسلّمت حماس حتى الآن 8 جثامين لمحتجزين لديها، ليبقى ما لا يقل عن 19 محتجزا يُفترض أنهم قتلوا ومحتجز آخر لم يتضح مصيره بعد في غزة.

Skynews
