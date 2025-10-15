رسالة تحذير من نتنياهو: الاتفاق أو "ستفتح أبواب الجحيم"

A + A -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حركة حماس "ستفتح أبواب الجحيم" في حال عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يأتي في إطار خطة السلام المؤلفة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أنه "وافق على إعطاء السلام فرصة" بموجب المبادرة الأميركية، مشيراً إلى أن "إطلاق سراح الرهائن وضمان نزع سلاح حماس وإنهاء عمليات تهريب السلاح إلى غزة، عناصر أساسية لتحقيق سلام دائم".

كما كرّر نتنياهو التحذير الذي أطلقه ترامب سابقاً، قائلاً إن "أي إخلال من جانب حماس ببنود الاتفاق سيؤدي إلى انفجار كامل".