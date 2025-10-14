بين حماس ومسلحين فلسطينيين.. اشتباكات عنيفة شرقي جباليا

A + A -

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اشتباكات عنيفة تدور منذ صباح الثلاثاء، شرق جباليا شمال قطاع بين عناصر حماس ومسلحين فلسطينيين.

من جهتها قالت حماس إن عناصرها نفذوا فجر، الثلاثاء، حملة أمنية موسعة استهدفت متعاونين مع إسرائيل.

وأفاد مسؤول أمني في الحركة بأن الحركة قتلت ما لا يقل عن 32 شخصا في قطاع غزة خلال اشتباكات مع مجموعات قالت إنها تشكل تحديا لسلطتها.

ووثقت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عناصر من حماس ينفذون إعدامات ميدانية بحق من اتُهموا بالتعاون مع إسرائيل.

وجاءت هذه المشاهد بعد أيام من إعلان الحركة إعدام 3 متهمين بالتخابر، ونشر الفيديو علنا على المنصات، وكأنها رسالة ترهيب أرادت من خلالها الحركة، وفق محللين، أن تعيد فرض هيبتها مع تراجع شعبيتها ولو بالقوة.