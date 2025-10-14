وافق ثم تراجع.. لماذا لم يحضر نتنياهو قمة شرم الشيخ؟

living cost indicators
14
OCTOBER
2025
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأسباب التي ربما دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتراجع عن مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام.

وفي بداية الأمر، أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

وبعد فترة، خرج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليقول إن نتنياهو لن يحضر قمة شرم الشيخ بشأن غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "أسباب إلغاء نتنياهو مشاركته في قمة شرم الشيخ لا تقتصر فقط على قرب موعد العيد".

وأوضحت أن "نتنياهو تجنب حضور القمة لأنه لم يرغب في إغضاب الحريديم، الذين يحرصون على احترام الأعياد الدينية".

وتابعت: "كما أنه خشي أن يوضع في موقف محرج أثناء القمة، أو يطلب منه الاستماع إلى رسائل لا يرغب بها، مثل حل الدولتين، أو اتهام إسرائيل بجرائم حرب"، وفقاً للصحيفة.

وكشفت أيضا أن "حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقمة زاد الأمور تعقيداً، إذ خشي نتنياهو أن تثير مصافحته لأبي مازن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردود فعل سلبية داخل قاعدته السياسية".

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "نتنياهو تراجع عن قرار حضور القمة بسبب مخاوف من ردود فعل سلبية من قاعدته السياسية، وأعضاء ائتلافه اليميني".

 

