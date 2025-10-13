living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نتنياهو: بدأ وقت السلام.. وترامب أفضل صديق حظيت به إسرائيل!

13
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة مطولة أمام الكنيست  قبيل خطاب ترامب أمام أعضاء الكنيست. 

وشكر نتنياهو ترامب على "المساعدة في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء"، وسط هتافات أعضاء الكنيست.

وأكد  أنه "ملتزم بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب".. وشدد: "أنت أفضل صديق حظيت به إسرائيل".

وقال نتنياهو موجها حديثه لترامب: "عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك".

وشدد: "لقد أنهينا الحرب بإزالة السلاح من حركة حماس، وبطريقة لا تجعل قطاع غزة يمثل أي خطر على إسرائيل في المستقبل"، مؤكدا أن هذا" بفضل دونالد ترامب".

وأضاف : "جميع قادة هجوم 7 أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار وهنية"، وشكر ترامب على "إزاحة البرنامج النووي الإيراني" ودعم العمليات العسكرية ضد إيران.

واستمر نتنياهو بمديح الرئيس الأميركي: "لم أر أي رئيس أميركي سابق، وأنا عاصرت الكثير منهم، يحرك العالم بإصرار ويقوم بإيجاد الحلول السريعة الحاسمة، مثل الرئيس الحالي دونالد ترامب".

وقال نتنياهو إن "العامين الماضيين كانا عامي حرب، والآن جاءت أعوام السلام"، وأشار إلى أنه يطمح لتحقيق "اتفاقات إبراهيمية" جديدة مع دول عربية ودول مسلمة"، على ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الأميركي دخل قاعة الكنيست وسط تصفيق حاد ودام  عدة دقائق .وقد رافق ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر وابنته إيفانكا.
 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout