نتنياهو: بدأ وقت السلام.. وترامب أفضل صديق حظيت به إسرائيل!

قدم رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمة مطولة أمام الكنيست قبيل خطاب ترامب أمام أعضاء الكنيست.

وشكر نتنياهو ترامب على "المساعدة في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء"، وسط هتافات أعضاء الكنيست.

وأكد أنه "ملتزم بتحقيق السلام وفقا لرؤية ترامب".. وشدد: "أنت أفضل صديق حظيت به إسرائيل".

وقال نتنياهو موجها حديثه لترامب: "عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك".

وشدد: "لقد أنهينا الحرب بإزالة السلاح من حركة حماس، وبطريقة لا تجعل قطاع غزة يمثل أي خطر على إسرائيل في المستقبل"، مؤكدا أن هذا" بفضل دونالد ترامب".

وأضاف : "جميع قادة هجوم 7 أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار وهنية"، وشكر ترامب على "إزاحة البرنامج النووي الإيراني" ودعم العمليات العسكرية ضد إيران.

واستمر نتنياهو بمديح الرئيس الأميركي: "لم أر أي رئيس أميركي سابق، وأنا عاصرت الكثير منهم، يحرك العالم بإصرار ويقوم بإيجاد الحلول السريعة الحاسمة، مثل الرئيس الحالي دونالد ترامب".

وقال نتنياهو إن "العامين الماضيين كانا عامي حرب، والآن جاءت أعوام السلام"، وأشار إلى أنه يطمح لتحقيق "اتفاقات إبراهيمية" جديدة مع دول عربية ودول مسلمة"، على ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الأميركي دخل قاعة الكنيست وسط تصفيق حاد ودام عدة دقائق .وقد رافق ترامب مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر وابنته إيفانكا.

