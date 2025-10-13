تحذير من أدرعي: لن نتسامح!

A + A -

كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "اكس":



"في ضوء إطلاق سراح مخربين فلسطينيين سجناء نؤكد في رسالة واضحة إلى سكان منطقة يهودا والسامرة: لن نتسامح مع أي احتفالات تحريضية أو مظاهر مسلحة وسنتعامل بحزم مع أي محاولة لإثارة الشغب والعنف والتحريض. لن نتسامح مع أي احتفالات تحريضية أو مظاهر مسلحة وسنتعامل بحزم مع أي محاولة لإثارة الشغب والعنف والتحريض.



خلال الأسابيع الماضية، ألقت قواتنا القبض على عدد من المحرّضين الذين عبّروا عن تأييدهم للإرهاب.



إلى الإرهابيين الذين سيتم اطلاقهم نقول: ستظلون تحت المراقبة الدائمة، ومن يختار العودة إلى درب الإرهاب سيُواجه المصير ذاته الذي واجهه من كانوا قبله".