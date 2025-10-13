إسرائيل تعلن تسلمها لـ7 رهائن.. وفيديو لمكالمة عبر الهاتف

A + A -

تم نقل 7 رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة، الإثنين، هم الدفعة الأولى من بين 20 رهينة أحياء يتوقع تسليمهم، وفق بيان للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك".

وجاء في البيان: "وفقا للمعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، تم نقل 7 رهائن إلى عهدته، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقا".

وفي مقاطع فيديو متداولة، ظهر بعض الرهائن وهم يتحدثون مع عائلاتهم عبر الفيديو.

وأعلن الصليب الأحمر، الإثنين، تسلمه أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم وهم 7 من شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت حركة حماس أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

من جانبها، قالت "حماس" إن "الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا يعكس التزام الفصائل بتنفيذ ما تعهدت به"، بحسب تعبيرها.

وأشارت الحركة إلى أنها بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على حياة الأسرى رغم ما وصفته بمحاولات نتنياهو وجيشه استهدافهم والتخلّص منهم.