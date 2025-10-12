قاآني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.. والسبب؟!

A + A -

تصدر اسم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قاآني، خلال الساعات الماضية، حديث العديد من الإيرانيين على مواقع التواصل.

فقد انتشرت العديد من الشائعات حول إصابته، ومحاولة اغتياله، وحتى مقتله، ما دفع وكالة أنباء فارس القريبة من الحرس الثوري إلى نفيها.

وأوضحت في تغريدة مقتضبة على حسابها في "إكس"، فجر امس السبت، أن كل الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول اغتيال ومقتل قاآني غير صحيحة.

رغم ذلك، واصل بعض الإيرانيين السخرية من هذا التأكيد، مذكرين بما نشرته الوكالة سابقاً حول عدم مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل سنتين، بعدما تحطمت مروحيته.

في حين أعاد البعض الآخر نشر مقابلة لقاآني أكد فيها أنه كان امتنع سابقاً خلال الحرب الإسرائيلية في يونيو الماضي، عن التواصل مع بقية القادة، لمعرفته بأن إسرائيل تراقب وترصد وتلاحق تلك المكالمات من أجل تحديد موقعه وغيره من القيادات.

حرب الشائعات

كما أكد آخرون أن بث الشائعات يعتبر من ضمن الحرب النفسية بين البلدين.

ووسط عاصفة الشائعات تلك، تبين أن حساباً مزعوماً "موثقاً بالعلامة الزرقاء للموساد الإسرائيلي باللغة الفارسية"، كان أول من أطلق شرارة هذه الشائعة. وكتب "نتمنى الشفاء التام والعمر المديد لقاآني... وشكراً لتعاونكم".

يشار إلى أن إيران كانت أوقفت خلال الأشهر الماضية العديد من "المشتبه بهم بالتعامل والتعاون مع الموساد" الإسرائيلي، لا سيما بعدما أظهرت الحرب الأخيرة بين طهران وتل أبيب نجاح الأخيرة في الحصول على معلومات واسعة عن النشاط العسكري الإيراني.