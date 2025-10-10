living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ضجة واسعة بعد انتشار فيديو لمديرة مدرسة تضرب الطلاب!

10
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مديرية تربية محافظة ريف دمشق عن توقيف مديرة مدرسة اعتدت على طلابها بالضرب وإحالتها إلى الرقابة الداخلية، مشددة على رفض أي شكل من أشكال العقاب الجسدي أو الإهانة تجاه أي طالب.

قال مدير التربية والتعليم في محافظة ريف دمشق، فادي نزهت، إنه تم إيقاف مديرة إحدى المدارس في مدينة داريا بعد أن اعتدت بالضرب على طلاب، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من يخالف تعليمات وزارة التربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اعتداء مديرة مدرسة "الشهيد محمد سعيد الخليل" في داريا بالضرب على الطلاب، مما أثار موجة تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما بدر من مديرة المدرسة.

وأوضح نزهت أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من يخالف تعليمات وزارة التربية.

وأضاف في مقطع فيديو: "لقد آلمنا ما حدث كأهالي وأولياء أمور ووزارة تربية وتابعنا الأمر واتخذنا الإجراءات بحق المديرة وتمت إحالتها إلى الرقابة الداخلية.. نؤكد لمدرسينا على أهمية عدم إيذاء أي طالب بتلك الوسائل كالضرب والتعنيف".

وتابع نزهت: "هناك عدة أساليب للضغظ على الطلاب عبر أهاليهم والمجتمع المحلي والعقوبات المسلكية الأخرى كالفصل من الدراسة وغيرها .. ونطلب من الأهالي أن يكونوا عونا لنا في النهوض بالعملية التعليمية".

وجاء في بعض ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي:"بصراحة وبعد المرور بعدة تجارب لاحظت أنه دون العقاب والقسوة ضمن الحدود ستكون العملية التربوية فاشلة والوقاحة وقلة الأدب يجب أن تُعالج بالقسوة لكن ضمن الحدود".

وردّ متابع: "طبقي ملاحظتك على نفسك.. لا يوجد بني آدم يتعرض للضرب.. حتى الحيونات لا يجوز ضربها من أين جئتم بهذه الوحشية".

واقترح حساب "اليمامة الوحيدة" بأنه على وزارة التربية تقسيم المدارس إلى فئتين: "فئة تبيح العقاب الجسدي  للطالب المشاغب.. وفئة لا تبيح ذلك. وعلى الأهالي أن يختاروا.. لقد طبقت بريطانيا هذا النظام في ثمانينيات القرن الماضي لتكتشف أن النسبة الأعلى بين الأهالي اختارت المدرسة التي تسمح بالعقاب الجسدي للطالب".

وكتب حساب آخر: "في الوقت نفسه هناك قلة تربية ووقاحة من قبل الأولاد.. الشاب يرتدي قبعة بالشقلوب ولا أريد  الحكم على أحد منهم، ولكن ظاهرة الـ"شباب الزغبة" والزعران والذين يعتقدون أن الرجولة بالتدخين والتحرش اللفظي بالفتيات وبالتنمر على الآخرين.. هذا أيضا يحتاج إلى مكافحة بطريقة أو بأخرى".

وتساءل متابع: "لم الجميع يهاجم عامل المديرة والله لا أتوقع أنها ضربتهم دون سبب.. إما كان مخالفا أو تصرف بقلة أدب ويستحق ذلك وأنا لست معلّمة ولكني أؤيد الضرب قولا واحدا في المدارس لأن هذا الجيل لا يطاق من وقاحته وفجوره.. قوموا بتربية أولادكم ونحن تربينا في مدارس كان فيها العدد هائل من الطلاب يفرّ من وجه المدير داخل وخارج المدرسة ونخجل من أي مدرس إذا صادفناه أما الآن أصبح المدرس هو من يتخبئ من الطالب".

وقال متابع: "هذا الجيل يحتاج إلى تربية مجددا فهو لا يهاب آنسة أو أستاذ وهم تافهين وقليلي تربية والعضا شيئ قليل بحقهم".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout