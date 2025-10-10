ضجة واسعة بعد انتشار فيديو لمديرة مدرسة تضرب الطلاب!

قال مدير التربية والتعليم في محافظة ريف دمشق، فادي نزهت، إنه تم إيقاف مديرة إحدى المدارس في مدينة داريا بعد أن اعتدت بالضرب على طلاب، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من يخالف تعليمات وزارة التربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اعتداء مديرة مدرسة "الشهيد محمد سعيد الخليل" في داريا بالضرب على الطلاب، مما أثار موجة تعليقات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما بدر من مديرة المدرسة.

وأوضح نزهت أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من يخالف تعليمات وزارة التربية.

وأضاف في مقطع فيديو: "لقد آلمنا ما حدث كأهالي وأولياء أمور ووزارة تربية وتابعنا الأمر واتخذنا الإجراءات بحق المديرة وتمت إحالتها إلى الرقابة الداخلية.. نؤكد لمدرسينا على أهمية عدم إيذاء أي طالب بتلك الوسائل كالضرب والتعنيف".

وتابع نزهت: "هناك عدة أساليب للضغظ على الطلاب عبر أهاليهم والمجتمع المحلي والعقوبات المسلكية الأخرى كالفصل من الدراسة وغيرها .. ونطلب من الأهالي أن يكونوا عونا لنا في النهوض بالعملية التعليمية".

وجاء في بعض ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي:"بصراحة وبعد المرور بعدة تجارب لاحظت أنه دون العقاب والقسوة ضمن الحدود ستكون العملية التربوية فاشلة والوقاحة وقلة الأدب يجب أن تُعالج بالقسوة لكن ضمن الحدود".

وردّ متابع: "طبقي ملاحظتك على نفسك.. لا يوجد بني آدم يتعرض للضرب.. حتى الحيونات لا يجوز ضربها من أين جئتم بهذه الوحشية".

واقترح حساب "اليمامة الوحيدة" بأنه على وزارة التربية تقسيم المدارس إلى فئتين: "فئة تبيح العقاب الجسدي للطالب المشاغب.. وفئة لا تبيح ذلك. وعلى الأهالي أن يختاروا.. لقد طبقت بريطانيا هذا النظام في ثمانينيات القرن الماضي لتكتشف أن النسبة الأعلى بين الأهالي اختارت المدرسة التي تسمح بالعقاب الجسدي للطالب".

وكتب حساب آخر: "في الوقت نفسه هناك قلة تربية ووقاحة من قبل الأولاد.. الشاب يرتدي قبعة بالشقلوب ولا أريد الحكم على أحد منهم، ولكن ظاهرة الـ"شباب الزغبة" والزعران والذين يعتقدون أن الرجولة بالتدخين والتحرش اللفظي بالفتيات وبالتنمر على الآخرين.. هذا أيضا يحتاج إلى مكافحة بطريقة أو بأخرى".

وتساءل متابع: "لم الجميع يهاجم عامل المديرة والله لا أتوقع أنها ضربتهم دون سبب.. إما كان مخالفا أو تصرف بقلة أدب ويستحق ذلك وأنا لست معلّمة ولكني أؤيد الضرب قولا واحدا في المدارس لأن هذا الجيل لا يطاق من وقاحته وفجوره.. قوموا بتربية أولادكم ونحن تربينا في مدارس كان فيها العدد هائل من الطلاب يفرّ من وجه المدير داخل وخارج المدرسة ونخجل من أي مدرس إذا صادفناه أما الآن أصبح المدرس هو من يتخبئ من الطالب".

وقال متابع: "هذا الجيل يحتاج إلى تربية مجددا فهو لا يهاب آنسة أو أستاذ وهم تافهين وقليلي تربية والعضا شيئ قليل بحقهم".