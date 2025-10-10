حريق هائل يلتهم مستشفى في مصر

A + A -

اندلع منذ قليل حريق هائل في مستشفى راقوده بمنطقة كرموز على محور المحمودية، بنطاق حي غرب الإسكندرية، حيث التهمت النيران أغلب أجزاء المبنى المكوَّن من ثمانية أدوار.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، مدعومة بـفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث لمحاولة احتواء الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتشهد المنطقة سحابة دخان كثيف جراء الحريق، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها المكثفة للسيطرة على النيران التي اجتاحت كافة طوابق المستشفى.

كما توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، بصحبة عدد من المسؤولين المختصين، لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما لم يُعلن بعد عن وجود إصابات أو وفيات جرّاء الحادث.

ويجري حاليًّا التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال نشوبه بسبب تماس كهربائي، إلا أن ذلك لم يُؤكَّد رسميًّا بعد.