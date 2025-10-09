living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لواء بالمخابرات المصرية".. من هو الجندي المجهول في إنجاح مفاوضات غزة؟

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت مصادر أمنية مصرية لقناة RT عن دور بارز لعبه أحد أبرز ضباط المخابرات العامة المصرية، في إنجاح المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء أحمد عبد الخالق ظهر كـ"رجل الظل" في غرف التفاوض، بفضل خبرته العميقة في الملف الفلسطيني.

 

وبحسب المصادر، فإن عبد الخالق، الذي يشغل منصب رئيس الشؤون الفلسطينية في المخابرات العامة منذ يوليو 2018، يُعدّ من أبرز المهندسين الاستراتيجيين للوساطة المصرية بين إسرائيل وفصائل المقاومة، لا سيما حماس.

مسيرة طويلة في قلب الصراع

بدأ عبد الخالق مسيرته المهنية كـملحق عسكري في السفارة المصرية بغزة، ثم شارك في الوفد الأمني المصري المفاوض على الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2006، والصراع الداخلي بين فتح وحماس.

كما لعب دورًا محوريًّا في صفقة تبادل الأسرى جلعاد شاليط عام 2011، وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

وتم تعيينه رسميًّا رئيسًا للشأن الفلسطيني في جهاز المخابرات بعد أسبوع واحد من تولي اللواء عباس كامل رئاسة الجهاز، خلفًا للواء سامح نبيل، الذي فشل في تحقيق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية.

دبلوماسية مكوكية ونجاحات ميدانية

منذ توليه المنصب، قاد عبد الخالق عشرات الزيارات السرية والعَلَنية إلى قطاع غزة، كان أبرزها:

نوفمبر 2018: حضور جنازة قتلى كتائب القسام، حيث رحّب به يحيى السنوار، في لفتة وصفها موقع "المونيتور" بأنها "غير مسبوقة" من مسؤول مصري.

فبراير 2020: قيادة وفد مخابراتي إلى غزة بعد توتر العلاقات إثر زيارة إسماعيل هنية إلى إيران.

ديسمبر 2020: قيادة مفاوضات مكوكية لصفقة تبادل أسرى جديدة، لم تُكتب لها النجاح حينها.

وفي أكتوبر 2018، نجح في التوسط لهدنة بين الفصائل المسلحة وإسرائيل، بعد إقناع حماس والجهاد الإسلامي بوقف إطلاق الصواريخ، بحسب وكالة معاً الإخبارية.

 

يُعدّ اللواء أحمد عبد الخالق اليوم أحد أبرز وجوه الدبلوماسية الأمنية المصرية في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين الدراية الميدانية والعلاقات العميقة مع الفصائل الفلسطينية، وقدرة نادرة على التفاوض مع إسرائيل دون كشف هويته غالبًا.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout