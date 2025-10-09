"حماس": نتنياهو يحاول إفشال اتفاق وقف إطلاق النار قبل تنفيذه

A + A -

قال القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو كأنه يسعى لتفجير اتفاق وقف إطلاق النار قبل بدء تطبيقه.

وأوضح أن محاولة الإفشال هي من خلال تراجعه عن قوائم الأسرى المتفق عليها، في محاولة لتفخيخ التفاهمات التي تم التوصل إليها بوساطة دولية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكشف بوضوح نوايا نتنياهو تجاه بقية الملفات العالقة، وفي مقدمتها قضايا الانسحاب من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وفتح المعابر في الاتجاهين.

وأكد أن هذا التراجع يعكس غياب الجدية لدى الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرا إلى أن نتنياهو يحاول الالتفاف على الالتزامات المترتبة عليه، الأمر الذي يهدد فرص تثبيت التهدئة ويعيد التوتر إلى الميدان.

وفي السياق، قال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم إن "الاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا"، مشددا على أنه "يجب على الدول الضامنة والوسطاء حمل الاحتلال على الالتزام بالجداول التي اتفق عليها".

وأكد أنه "سيتم تسليم الأسرى جميعا الأحياء والأموات في المرحلة الأولى من الاتفاق، وإذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة"، مبينا أن الحركة وضعت الوسطاء في صورة الصعوبات المتعلقة بتسليم جثث الأسرى.