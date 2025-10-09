"السيسي يقلب الطاولة على ترامب".. كيف نجحت المخابرات المصرية في فك شفرة الحرب على غزة؟

A + A -

في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، علق خبيران مصريان على جهود المخابرات العامة المصرية في فك شفرة التوصل للاتفاق.

وأكد الكاتب الصحفي محمد مخلوف، الخبير في شؤون الأمن القومي، أن الجهود الدبلوماسية المصرية كانت المحرك الأساسي لهذا الإنجاز التاريخي.

وقال مخلوف في تصريحات خاصة لقناة RT: "بذل فريق التفاوض المصري، برئاسة رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، جهودًا متواصلة منذ عامين، ونجح خلال الساعات الماضية في فرض واقع حكيم على أطراف صراع لا تريد السلام إلا قليلاً."

وأشار إلى أن المفاوض المصري استخدم مهارات تفاوض فاعلة لوضع رؤية توافقية توازن بين الثوابت الوطنية المصرية ومصالح الشعب الفلسطيني، دون مغالاة أو تفريط، مؤكدًا أن الرؤية المصرية ترتكز على:

دعم الشعب الفلسطيني،

التمسك بحل الدولتين،

رفض أي عبث بخريطة الأرض الفلسطينية،

والحفاظ على القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأضاف مخلوف: "اليوم، وبكل ثقة وهدوء، عادت خيوط اللعبة إلى أيدي المفاوض المصري." مشيرًا إلى أن جميع محاولات سحب هذا الدور — من أعداء الداخل والخارج — قد فشلت.

وقال: "شاء الله أن تُكتب قصة النهاية بيد القاهرة، وعلى أرضها، وأمام مرأى العالم أجمع، ليشهد الجميع هيبة المفاوض المصري وثباته الراسخ."

مصر فرضت شروطها حتى على ترامب

وأشار مخلوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يرغب في أن يذهب إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة خطة السلام، لكن حكمة القيادة السياسية المصرية نجحت في عكس المعادلة، وجعلت ترامب يأتي إلى مصر.

وقال مصدران أمنيان مصريان في فبراير الماضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض، إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أثار ترامب غضب العالم العربي بخطته لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة والسيطرة عليه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، وطالب مصر والأردن باستقبال الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم.

واعتبر أن ما حدث "انتصار تاريخي لإرادة السلام على منطق الحرب"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام عن جدارة، نظرًا لـ:

جهوده الدبلوماسية،

مواقفه الإنسانية،

ودعمه الثابت للحقوق الفلسطينية.

وأوضح أن المبادرات الأساسية لوقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى خلال الحرب كانت من صُنع الدبلوماسية المصرية، حتى وإن جرى تقديمها لاحقًا في إطار أمريكي أو دولي.

وقال: "اليوم، يمكننا القول إن مصر هي الضامن الوحيد تقريبًا لكي تحمل خطة ترامب معنى إيجابيًا للقضية الفلسطينية." مشيرًا إلى أن لولا الموقف المصري الحازم — خصوصًا في رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين — لكانت القضية الفلسطينية قد انتهت تمامًا.

الدبلوماسية المصرية حرّكت العالم

وأضاف مخلوف أن التحرك المصري ساهم في:

خلق ضغط دولي حقيقي،

دفع فرنسا وبريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين،

وتراجع الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل،

ما أجبر نتنياهو على القبول بالاتفاق.

وأشار إلى أن ترامب ظهر كـ"صانع سلام"، لكن الدعم المصري للنقاط الإيجابية في خطته — مثل وقف الحرب، الانسحاب الإسرائيلي، وإدخال المساعدات — هو ما منحها مصداقية، مؤكدًا أن "الفلسطينيين هم الفائز الأول" بعد عامين من القتل والدمار.

شباب المصريين في الخارج: انتصار لمصر وفشل لـ"الإخوان"

من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج أحمد ناصر، لـRT:

"إعلان اتفاق وقف الحرب من أرض السلام في شرم الشيخ هو انتصار لمصر وقيادتها السياسية."

وأكد أن الاتحاد خاض "معركة إعلامية كبيرة" ضد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، الذين روجوا أكاذيب لتشويه الموقف المصري تجاه فلسطين، مضيفًا: "نجحنا في إجهاض مخططهم، وظهر الدور المصري الحقيقي للعالم."

وأشار إلى أن الاحتفاء العالمي بالدور المصري ظهر جليًّا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت هاشتاقات مثل #مصر_تنتصر_على_الجميع، في إشادة واسعة بجهود القاهرة.

وأكد ناصر أن مصر ستظل حجر الزاوية في أي تحرك عربي أو دولي لإنهاء الصراع، لأنها تتحرك وفق ثوابت وطنية واضحة، أهمها:

رفض الوصاية على غزة،

التمسك بالإرادة الوطنية الفلسطينية الجامعة،

ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس.