living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حماس" تصدر بيانا بشأن التوصل لاتفاق "ينص على إنهاء الحرب على غزة"

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أعلنت حركة "حماس"، الخميس، في بيان، عن التوصل إلى اتفاق "ينص على إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، وإدخال المساعدات، وتبادل الأسرى".

وقدمت "حماس" الشكر لجميع الوسطاء المشاركين في الاتفاق: "قطر ومصر وتركيا"، كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت: "نثمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعية إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة".

وحثت "حماس" الوسطاء على إلزام إسرائيل "بالتنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاق، وعدم السماح لها بالتهرب أو تأخير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق "سيؤدي إلى إنهاء الحرب" في غزة.

كان ترامب أعلن أن إسرائيل و"حماس" اتفقتا على المرحلة الأولى من إطار عمل للسلام يسمح بالإفراج السريع عن جميع الرهائن.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، وستُعامل جميع الأطراف بإنصاف".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout