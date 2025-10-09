"حماس" تصدر بيانا بشأن التوصل لاتفاق "ينص على إنهاء الحرب على غزة"

A + A -

أعلنت حركة "حماس"، الخميس، في بيان، عن التوصل إلى اتفاق "ينص على إنهاء الحرب على غزة، وانسحاب الاحتلال منها، وإدخال المساعدات، وتبادل الأسرى".

وقدمت "حماس" الشكر لجميع الوسطاء المشاركين في الاتفاق: "قطر ومصر وتركيا"، كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت: "نثمن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعية إلى إنهاء الحرب بشكل نهائي وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة".

وحثت "حماس" الوسطاء على إلزام إسرائيل "بالتنفيذ الكامل لمقتضيات الاتفاق، وعدم السماح لها بالتهرب أو تأخير تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق "سيؤدي إلى إنهاء الحرب" في غزة.

كان ترامب أعلن أن إسرائيل و"حماس" اتفقتا على المرحلة الأولى من إطار عمل للسلام يسمح بالإفراج السريع عن جميع الرهائن.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، وستُعامل جميع الأطراف بإنصاف".