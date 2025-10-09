living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا سيحدث في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة؟

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت مصادر تفاصيل تتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأكد مصدر في حماس أن إطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين سيتم خلال أول 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق.

وقال المصدر إن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق "تشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء وأكثر من 2000 معتقل فلسطيني".

وأكد مصدر آخر في حماس مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أن تبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "سيتم خلال أول 72 ساعة" من بدء تنفيذ الاتفاق.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق المصدر "تبادل الأسرى الإسرائيليين الأحياء وإطلاق سراح 250 من الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد و1700 معتقل ممن اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، وانسحابات إسرائيلية مجدولة زمنيا".

ووفق مسؤول أميركي فإنه "سيتم إطلاق سراح الرهائن بعد 72 ساعة من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق. ويُتوقع أن يتم ذلك يوم الإثنين على أبعد تقدير".

وصرّح مسؤول في إدارة ترامب في إفادة لمجموعة من الصحافيين عبر الهاتف ومن بينهم "سكاي نيوز عربية"، بأن الاتفاق سيعرض على للموافقة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الخميس، وبمجرد تصويتهم بنعم سيتعين على إسرائيل الانسحاب إلى الخط المتفق عليه، وهو ما يفترض أن يستغرق أقل من 24 ساعة".

وأوضح المسؤول أنه "بعد ذلك، تبدأ مهلة مدتها 72 ساعة، وستحاول حماس البدء في وقت أبكر إن أمكن".

وتوقع المسؤول أن تبدأ عملية الإفراج عن الرهائن و تبادل الأسرى يوم الإثنين.

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لرويترز، إن إسرائيل تتوقع بدء إطلاق سراح الرهائن يوم السبت.

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت الحكومة تتوقع إطلاق سراح جميع الرهائن الثمانية والأربعين المتبقين، الأحياء والأموات، على الفور.

كذلك أعلن الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس فجر الخميس أن الدولة العبرية والحركة الفلسطينية توصّلتا إلى اتفاق سيتيح وقف الحرب في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين فيه وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين ودخول مساعدات إنسانية للقطاع.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أن "الاتفاق يؤدي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات. وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من اتفاق غزة الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

وذكر ترامب عبر منصة تروث سوشيال "يشرفني أن أعلن أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام"، مضيفا أن "هذا يعني أنه سيتم الإفراج عن جميع الرهائن قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم ومستدام".

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من الذكرى الثانية للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وأشعل فتيل الحملة الإسرائيلية المدمرة على غزة.

وتقول سلطات غزة إن أكثر من 67 ألف شخص قتلوا، وإن مساحات شاسعة من القطاع قد دُمرت منذ أن بدأت إسرائيل ردها العسكري على هجوم حماس.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فقد قتل نحو 1200 شخص في الهجوم واقتيد 251 رهينة إلى غزة.

ومن بين 48 رهينة ما زالوا محتجزين في القطاع، يُعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout