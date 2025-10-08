living cost indicators
البرغوثي على رأس مطالب "حماس" في مفاوضات "شرم الشيخ"

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "حماس" طالبت بالإفراج عن القيادي السابق في حركة "فتح" مروان البرغوثي، في إطار المباحثات غير المباشرة الثلاثاء مع إسرائيل حول قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد مبادلتهم بالرهائن الإسرائيليين.

 

ومنذ الإثنين، تستمر هذه المباحثات في مدينة شرم الشيخ المصرية استنادا إلى خطة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتشمل وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح حماس.

 

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن "مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل".

 

وأضافت أن "قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين".

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في 2002 ودانته في 2004، وأصدرت بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ولدوره في الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.

 

وأعلن كبير مفاوضي حماس خليل الحية في وقت سابق الثلاثاء أن الحركة "تريد ضمانات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والدول الراعية لتنتهي الحرب إلى الأبد".

 

وصرّح الحية للقاهرة الإخبارية بأن "الاحتلال الإسرائيلي جربناه، لا نضمنه ولا للحظة".

 

وأضاف "الاحتلال الإسرائيلي عبر التاريخ لا يلتزم بوعوده، لذلك نريد ضمانات حقيقية من الرئيس ترامب ومن الدول الراعية، ونحن جاهزون بكل إيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب".

 

Skynews
{{article.title}}
