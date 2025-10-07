نتنياهو: نوشك على إنهاء الحرب.. ويستحيل ترك حماس في السلطة

A + A -

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع الإعلامي اليهودي الأميركي بن شابيرو في بودكاست، عشية الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، "إننا على وشك إنهاء الحرب - ولكن ليس بعد".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو خلط خلال حديثه بين عدد الرهائن، حيث قال: "ما بدأ في غزة سينتهي في غزة بإطلاق سراح رهائننا الـ 46، ووضع حد لحكم حماس الإرهابية"، وذلك رغم أن هناك 48 رهينة محتجزين لدى حركة حماس في غزة

وأضاف أن "20 من الرهائن على قيد الحياة"، وهو العدد الرسمي المعروف في إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لم يتم تدمير حماس بعد، ولكننا سنصل إلى ذلك. من المستحيل /الانتهاء/ وترك حماس في السلطة، والصواريخ توجه إلينا".

مفاوضات شرم الشيخ

وتتواصل في مدينة شرم الشيخ المصرية، اجتماعات غير مباشرة بين وفد إسرائيلي وآخر من حركة حماس برئاسة خليل الحية، وسط ضغوط أميركية لإبرام اتفاق يقود لإنهاء الحرب على قطاع غزة التي أكملت عامها الثاني.

وقال مصدران مطلعان على سير المفاوضات في مصر ب، إن المباحثات "إيجابية" وستستأنف الثلاثاء

وأوضح أحد المصدرين "المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية واستمرت أول جولة لأربع ساعات"، مشيرا إلى أن "المباحثات غير المباشرة ستستأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ".

ونوه المصدر وهو مسؤل قريب من المفاوضات، إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت مساء الاثنين استمرت حوالى أربع ساعات. مشيرا أنه "تمت مناقشة خارطة طريق المباحثات والآليات".

وقال إن النقاط التي تبحث هي: "تبادل الأسرى ويشمل الآليات لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي مقابلهم الأسرى الفلسطينيون بينهم كبار وقادة الأسرى، وخرائط الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات مع بدء وقف النار، وتسليم إدارة القطاع للجنة كفاءات مستقلة فلسطينية".

وقال مصدر مطلع آخر إن حماس "أكدت للوسطاء ضرورة وقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي ووقف القصف كليا وسحب القوات الإسرائيلية من داخل المدن للإسراع في الوصول للمجموعات الآسرة وتسليم الأسرى".

وأضاف أن حماس أبلغت الوسطاء مجددا أنها جاهزة للاتفاق الشامل "في حال كان الاحتلال مستعدا للاتفاق مع توفر ضمانات أميركية ودولية" لكنه أوضح أن المفاوضات "ستكون صعبة حول التفاصيل".