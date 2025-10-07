living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سوريا بين الاستثناء الديمقراطي والتمثيل المفقود

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في لحظة سياسية توصف بالحساسة، تتجه الأنظار إلى دمشق حيث كُتبت فصول أول انتخابات تشريعية بعد عقد من النزاعات والانقسامات.

انتخابات وصفتها السلطات السورية بأنها "تاريخية"، فيما رآها منتقدون مجرد "واجهة سياسية" تُكرّس سلطة الأمر الواقع، بين من يرى فيها بداية "ديمقراطية انتقالية" ومن يعتقد أنها إعادة إنتاج لمنظومة قديمة بثوب جديد.

الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان وصف هذه الانتخابات في حديثه لسكاي نيوز عربية بأنها "خطوة ضرورية ضمن سياق الاستثناء الانتقالي"، موضحا أن "المرحلة الحالية لا تحتمل تطبيق المعايير الديمقراطية الكاملة، بل تقتضي حلولا مرحلية تضمن انتقال السلطة التشريعية وملء الفراغ المؤسسي".

لكن صلاحية الرئيس في تعيين 70 نائبا من أعضاء مجلس الشعب أثارت الجدل. فبينما اعتبرها السليمان "ضرورة لتوازن تمثيلي"، رأى رئيس حركة البناء الوطني أنس جودة أنها "تعبير عن استمرار الهيمنة الرئاسية"، مشيرا إلى أن "القصة ليست طوائف ولا أعراق، بل تمثيل سياسي مفقود".

وأضاف جودة في تصريحه لسكاي نيوز عربية: "السلطة أغلقت كل أبواب المشاركة منذ مؤتمر النصر حتى الإعلان الدستوري، وجمعت كل المخرجات في رأي واحد هو رأيها.. الانتخابات لم تكن سوى وسيلة شكلية لتأكيد استمرار سلطة مركزية لا تسمح بتعدد الآراء أو بتمثيل الأطراف المعارضة".

أما استبعاد مناطق الشمال الشرقي والسويداء من الاقتراع، فكان أيضا مثار تساؤل حول عدالة العملية. فبينما قلل السليمان من أثر ذلك مؤكدا أن الأقليات "شاركت من مناطق أخرى داخل البلاد"، شدد جودة على أن "غياب هذه المناطق يعكس أزمة بنيوية في بنية الحكم لا يمكن تجاوزها بالتبريرات الأمنية".

وتتباين رؤيتا السليمان وجودة في تفسير ما يسمّى بـ"الاستثناء الانتقالي". فالسليمان يرى فيه إطارًا قانونيًا مشروعًا يتيح للدول الخارجة من الحروب مرونة في بناء مؤسساتها، معتبرًا أن "الكثير من الدول الانتقالية تعيّن مجالسها بالكامل، بينما سوريا اختارت صيغة الثلثين بالانتخاب والثلث بالتعيين بعد نقاشات مطولة".

أما جودة، فيصف هذا المفهوم بأنه "انحراف عن جوهر الانتقال السياسي"، موضحًا أن "الانتقال لا يعني انتخابات فقط، بل تأسيس سلطة تشاركية تقوم على توافق وطني حقيقي".

ويضيف جودة:"لا يمكن بناء مرحلة انتقالية عبر مؤسسات تُدار بنفس المنهج الذي أنتج الأزمة. نحن بحاجة إلى عقد سياسي جديد لا إلى انتخابات تكرّس القائم".

وفي محور تمثيل المرأة، يرى السليمان أن النساء "كُنّ أكبر من ظلم في هذه الانتخابات"، داعيا إلى تعزيز ثقافة المشاركة، بينما يؤكد جودة أن "المرأة لم تختر نفسها بحرية، بل ضمن حدود فكر السلطة ذاتها".

ويختلف الرجلان أيضا في تقييم نتائج العملية الانتخابية؛ فالسليمان يعتبرها "خطوة واقعية نحو استقرار مؤسسي مؤقت"، في حين يصفها جودة بأنها "اختبار فاشل لفكرة الانتقال السياسي لأنها تكرس الصوت الواحد باسم الديمقراطية".

وبين هذين الموقفين، تبدو سوريا وكأنها تقف عند مفترق طريقين: الأول يقود إلى "ديمقراطية تحت الإنشاء"، والثاني يعيدها إلى "واجهة سياسية مكرّرة". وبينهما تظل الحقيقة معلقة بين واقع يحاول أن يتنفس بعد حرب طويلة، وحلم تحول ديمقراطي ما زال مؤجّلًا.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout