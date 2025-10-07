مصادر: المباحثات بين إسرائيل وحماس إيجابية وتستأنف الثلاثاء

A + A -

قال مصدران مطلعان على سير المفاوضات عبر المباشرة في مصر بين حركة حماس وإسرائيل، لوكالة فرانس برس، إن المباحثات "إيجابية" وستستأنف الثلاثاء.

وأوضح أحد المصدرين أن المباحثات كانت إيجابية الليلة الماضية، مضيفا أن أول جولة استمرت لأربع ساعات.

وأشار المصدر الى أن "المباحثات غير المباشرة ستستأنف ظهر اليوم في شرم الشيخ".

ونوه المصدر وهو مسؤول قريب من المفاوضات، إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت مساء الاثنين استمرت حوالي 4 ساعات. مشيرا أنه "تمت مناقشة خارطة طريق المباحثات والآليات".

وقال إن النقاط التي تبحث هي: "تبادل الأسرى ويشمل الآليات لتسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي مقابلهم الأسرى الفلسطينيون بينهم كبار وقادة الأسرى، وخرائط الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات مع بدء وقف النار، وتسليم إدارة القطاع للجنة كفاءات مستقلة فلسطينية".

وقال مصدر مطلع آخر إن حماس "أكدت للوسطاء ضرورة وقف تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي ووقف القصف كليا وسحب القوات الإسرائيلية من داخل المدن للإسراع في الوصول للمجموعات الآسرة وتسليم الأسرى".

وأضاف أن حماس أبلغت الوسطاء مجددا أنها جاهزة للاتفاق الشامل "في حال كان الاحتلال مستعدا للاتفاق مع توفر ضمانات أميركية ودولية" لكنه أوضح أن المفاوضات "ستكون صعبة حول التفاصيل".

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن المباحثات بشأن غزة في شرم الشيخ مستمرة وسط أجواء إيجابية، وأكدت أن اللقاءات ستستمر في وقت لاحق اليوم بين الوسطاء وحمـاس.

يأتي هذا فيما أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ حماس "وافقت على أمور مهمّة للغاية"، وعبر عن ثقته من إمكانية تنفيذ خطته للسلام في غزة قريبا.

كما أعرب ترامب عن تفاؤله بفرص التوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس مع بدء وفديهما محادثات غير مباشرة في مصر تهدف لإنهاء الحرب وذلك بموجب خطّته المكوّنة من 20 بندا.

وقال "أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق".