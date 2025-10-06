living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محادثات إسرائيل وحماس تنطلق في مصر حول خطة ترامب للسلام بغزة

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبيل وقف إطلاق نار مأمول في الحرب على غزة، من المقرر أن تستضيف مصر اليوم الاثنين ممثلي كل من إسرائيل وحركة حماس، لمناقشة خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيحاول الطرفان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بناء على الخطة المكونة من 20 نقطة والتي نشرها ترامب قبل أسبوع.

 

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن التركيز الأولي للمحادثات، التي ستجرى من خلال الوسطاء، سينصب على إبرام صفقة بشأن الإفراج عن المحتجزين الذين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.

 

وقالت حماس إن وفدا برئاسة مفاوضها المخضرم خليل الحية وصل إلى مصر للمشاركة في الاجتماع المقرر في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، بينما سيشرف على الوفد الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

 

وتشمل المشاركة الأميركية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة مصممتان على إبقاء المفاوضات غير المباشرة مع حماس مقتصرة على بضعة أيام فقط.

 

وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وحماس.

 

وأعلنت حماس يوم الجمعة الماضي أنها ستقبل أجزاء من خطة ترامب. ثم دعا ترامب إسرائيل إلى الوقف الفوري لقصف قطاع غزة.

 

لكن العديد من القضايا الرئيسية لا تزال دون حل في خطة ترامب للسلام، بما في ذلك نزع سلاح حماس، وهو ما رفضته الحركة حتى الآن، وكذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الساحلي.

ترامب يتوقع نتائج إيجابية

 

على الصعيد ذات، قال ترامب إنه يتوقع هذا الأسبوع أن يكون هناك نتائج من المحادثات في مصر حول خطة السلام التي طرحها لإنهاء حرب غزة، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين.

 

وكتب ترامب يوم الأحد على منصته تروث سوشيال: "قيل لي إن المرحلة الأولى يجب أن تكتمل هذا الأسبوع، وأنا أطلب من الجميع التحرك بسرعة".

 

وكتب ترامب: "كانت هناك مناقشات إيجابية للغاية مع حماس، ودول من جميع أنحاء العالم.. في عطلة نهاية الأسبوع، للإفراج عن الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، ولكن، الأهم من ذلك، التوصل أخيرا إلى السلام الذي طالما سعينا إليه في الشرق الأوسط".

 

وحذر ترامب أيضا من أن الوقت حرج، وإلا "سوف يتبع ذلك حمام دم هائل - وهو أمر لا يريد أحد رؤيته!" كما كتب.

 

حماس تؤكد التزامها

 

وأمس الأحد، أكدت حماس التزامها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة والبدء بعملية تبادل "فورية" للمحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

 

وفي ردها على خطة ترامب، لم تتطرق حماس إلى مسألة نزع السلاح، مؤكدة عزمها على المشاركة في أي نقاش حول مستقبل غزة وعلى ضرورة "الانسحاب الإسرائيلي الكامل".

 

مع ذلك، تستبعد الخطة أي دور لحماس "في إدارة غزة" وتنص على نفي مقاتليها.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout