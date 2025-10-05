بالصورة: السلطة السورية تحذف عيد شهداء ٦ آيار من الأعياد الرسمية... وانتقادات لاذعة!

A + A -

استنكر ناشطون وإعلاميون وفنانون سوريون اقدام السلطات السورية على حذف عيد الشهداء في ٦ آيار من الأعياد الرسمية.

وكتب المخرج جود سعيد: إن أولئك الذين أعدموا في ساحة المرجة في السادس من أيار وأصبحت ذكراهم عيداً ليسوا من نظام البعث ، هم بدايات ظهور الهوية الوطنية العابرة لأي انتماء آخر وهم رموز تحرر، أما السادس من تشرين فهو من قلائل الأيام التي وحدت السوريين وليس يوماً لنظام أو فرد..

وأكد سعيد: إلغاء رمزية هذان اليومان لن يمحوهما من التاريخ ولا من الذاكرة الجمعية.

ومن جهته قال جوزف جريج: عيد الشهداء في السادس من أيار لايرمز فقط للذين أعدمهم جمال باشا السفاح. بل يرمز لكل الشهداء في سبيل حرية الوطن.

والشهداء الذين أعدمهم السفاح لم يكونوا مناضلين من أجل الخلاص من الاحتلال العثماني فقط... بل كانوا مناضلين ضد سياسة التتريك. وربما كان هذا هو السبب في ان تلغي السلطة الجديدة العطلة الرسمية والاحتفال بهذا اليوم.

إرضاء تركيا أيها السادة لايكون بتزوير التاريخ والتبول على ذكرى الشهداء في سبيل حرية سوريا.

ناقص تحتفلوا بيوم دخول العثمانيين إلى دمشق.