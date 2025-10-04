طالبوا ذويه بـ150 ألف دولار... مقتل شاب ذبحاً بعد اختطافه في اللاذقية!

قُتل شاب من أبناء بلدة الفوعة بريف إدلب، بعد أيام من اختطافه على يد مجموعة مسلحة في محافظة اللاذقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار سابقًا إلى اختطاف شابين من الفوعة بظروف غامضة في 21 أيلول/سبتمبر بمدينة اللاذقية، موضحاً أن مصير أحدهما ما يزال مجهولاً رغم إبلاغ ذويهم السلطات المختصة.
ويؤكد المرصد أن الحادثة تندرج ضمن سلسلة متصاعدة من جرائم الخطف والقتل والابتزاز في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وسط تفشي الفوضى وغياب فعالية الأجهزة الأمنية في حماية المدنيين. وتشهد محافظة اللاذقية مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الجرائم الجنائية بدوافع مالية.
وبحسب إحصاءات المرصد، بلغ عدد ضحايا التصفية خارج نطاق القانون في مختلف المحافظات السورية منذ مطلع عام 2025 نحو 1073 شخصاً، بينهم 1020 رجلاً، 32 سيدة، و21 طفلاً.