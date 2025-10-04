أوامر إسرائيلية "عاجلة" وبيان لمكتب نتنياهو!

A + A -

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل ستباشر فورًا تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع واشنطن لإنهاء الحرب وفق المبادئ التي حددتها إسرائيل والمتوافقة مع رؤية ترامب.

وفي السياق، كشف الجيش الإسرائيلي أنّ رئيس الأركان إيال زامير عقد اجتماعًا ليليًا ووجّه برفع الجاهزية لتنفيذ الخطة، مع التشديد على أولوية حماية القوات في الجنوب والحفاظ على أعلى درجات التأهب.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء والجثامين وفق صيغة التبادل التي طرحها ترامب، مشروطة بوقف الحرب والانسحاب الكامل من غزة، مؤكدة استعدادها للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء.