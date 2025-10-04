نتنياهو تفاجأ بموقف ترامب.. هذا ما كشفه موقع "أكسيوس"!

A + A -

تفاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلان "حماس" الأخير بشأن موقفها من خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نتنياهو قال في المشاورات التي عقدها بعد رد حماس وقبل بيان ترامب إنه يرى في رد حماس رفضا للخطة الأميركية".

وتابع: "نتنياهو أكد في مشاوراته على ضرورة تنسيق الرد مع الأميركيين للتأكد من عدم ترسيخ فكرة أن حماس استجابت بشكل إيجابي لخطة ترامب".

واعتبر المسؤول أن "المستوى المهني الإسرائيلي الذي يتعامل مع قضية الرهائن رأى في رد حماس ردا إيجابيا يفتح مسارا للتوصل إلى صفقة".

وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.

وذكر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه: "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وتابع قائلا: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".

وكانت حماس أعلنت مساء أمس الجمعة أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.

وأضافت الحركة أنها "تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الاسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل"، مشيرة إلى استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما جددت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على توافق وطني فلسطيني واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي".