غفوة سائق تتسبب بانقلاب حافلة ومصرع 4 ركاب

أعلن محافظ مدينة فيروزكوه الإيرانية عن انقلاب حافلة لنقل الركاب على طريق دماوند فيروزكوه، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما نقل 13 مصابا إلى المستشفى.

وقال أبو الفضل زماني نجاد، في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، إن الحافلة التي انطلقت منتصف الليل من قزوين متجهة إلى ميدان الأرجنتين في طهران، ثم إلى سوادكوه بمحافظة مازندران، تعرضت للحادث في منطقة سيدآباد.

وأوضح أن سبب الحادث يعود إلى غفوة السائق، مؤكدا أن موقع الحادث ليس من النقاط الخطرة أو المعروفة بالحوادث المشابهة، ما جعل الإهمال البشري السبب الرئيسي.

وأضاف زماني نجاد أن الحافلة كانت تقل 32 راكبا، حيث لقي أربعة منهم مصرعهم، فيما تم نقل 13 جريحا إلى المستشفى، بينهم أربعة في حالة خطيرة جرى نقلهم بمروحية. وبين أن أغلب المصابين في حالة مستقرة.

كما أشار محافظ فيروزكوه إلى سرعة استجابة فرق الإنقاذ والشرطة والإسعاف والهلال الأحمر والدفاع المدني، حيث جرى إنجاز عمليات الإنقاذ ونقل المصابين في أقل من 40 دقيقة، مؤكّدًا أن الوضع في المنطقة عاد إلى طبيعته.

وكالة مهر