living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غفوة سائق تتسبب بانقلاب حافلة ومصرع 4 ركاب

3
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن محافظ مدينة فيروزكوه الإيرانية عن انقلاب حافلة لنقل الركاب على طريق دماوند فيروزكوه، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص، فيما نقل 13 مصابا إلى المستشفى.

وقال أبو الفضل زماني نجاد، في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، إن الحافلة التي انطلقت منتصف الليل من قزوين متجهة إلى ميدان الأرجنتين في طهران، ثم إلى سوادكوه بمحافظة مازندران، تعرضت للحادث في منطقة سيدآباد.

وأوضح أن سبب الحادث يعود إلى غفوة السائق، مؤكدا أن موقع الحادث ليس من النقاط الخطرة أو المعروفة بالحوادث المشابهة، ما جعل الإهمال البشري السبب الرئيسي.

وأضاف زماني نجاد أن الحافلة كانت تقل 32 راكبا، حيث لقي أربعة منهم مصرعهم، فيما تم نقل 13 جريحا إلى المستشفى، بينهم أربعة في حالة خطيرة جرى نقلهم بمروحية. وبين أن أغلب المصابين في حالة مستقرة.

كما أشار محافظ فيروزكوه إلى سرعة استجابة فرق الإنقاذ والشرطة والإسعاف والهلال الأحمر والدفاع المدني، حيث جرى إنجاز عمليات الإنقاذ ونقل المصابين في أقل من 40 دقيقة، مؤكّدًا أن الوضع في المنطقة عاد إلى طبيعته.

وكالة مهر

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout