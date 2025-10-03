living cost indicators
حزام زلزالي نشط في البحر الأبيض المتوسط.. عالم يحذر!

3
OCTOBER
2025
أشار أركادي تيشكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، إلى أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال تقع ضمن الحزام الزلزالي النشط في البحر الأبيض المتوسط.

وفقا له، تشكل الزلازل في منطقة البحر الأبيض المتوسط خطرا خاصا على المنطقة، حيث يمكن أن يؤدي كل زلزال إلى سلسلة من التفاعلات في المناطق المجاورة.

ويقول: "تشكل جميع الزلازل تقريبا خطرا على هذه المنطقة، لأن كل زلزال يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات في المناطق المجاورة، كون هذه المنطقة جزءا من الحزام الزلزالي النشط في البحر الأبيض المتوسط، حيث تحدث الزلازل والانفجارات البركانية، مثل بركان فيزوف".

ويذكر أن الزلزال وقع قرب إسطنبول، وشعر به سكان الجزء الأوروبي من المدينة التركية.

ووفقا لإدارة الكوارث التركية، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي (نفس توقيت موسكو). وأوضح مرصد الزلازل بجامعة البوسفور أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجة، وكان مركزه في بحر مرمرة بالقرب من مدينة تكيرداغ وعلى عمق 6.7 كيلومتر.

ويؤكد تيشكوف أن الهزات الارتدادية التي تعقب الزلازل قد تستمر لفترة طويلة، قائلا: "قد تستمر من عدة أيام إلى عدة أشهر. لذلك، يمكن توقع عواقب مماثلة لهذا الزلزال". ووفقا له، يمكن اعتبار الزلزال الحالي استمرارا للزلازل السابقة التي شهدتها المنطقة.

روسيا اليوم
