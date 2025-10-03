لليوم السادس.. تواصل احتجاجات "جيل Z" في المغرب

A + A -

تتواصل احتجاجات "جيل Z" في مختلف المدن المغربية بشكل سلمي لليوم السادس على التوالي، بعد ليلتين من أحداث العنف التي خلفت مصرع ثلاثة أشخاص.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت الاحتجاجات التي انتهت في حدود الساعة الثامنة مساء "غياب مظاهر العنف"، مع اختفاء حملة التوقيفات الأمنية، بحسب ما نقله موقع "هسبريس".

وواصلت أصوات الشباب المغربي المطالبة بإصلاح حقيقي لقطاعي التعليم والصحة، ومحاربة الفساد.

وفي العاصمة الرباط، تحديدا حي أكدال، احتشد العشرات من شباب "جيل Z" ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.

وفي نهاية الاحتجاجات، وجه المحتجون عبارات الشكر لقوات الأمن، التي ظلت في وضع المراقبة دون تدخل.

وقال أحد الشباب المحتجين لوسائل الإعلام: "هناك مشكل ثقة كبير بين الشباب والسياسيين". وأضاف أنه مهما صرح هؤلاء السياسيون، "لن يثق أي أحد في نواياهم ووعودهم".

وأثير نقاش بين المتظاهرين حول دور المؤسسات، فاعترض بعضهم على كونها "مفعلة"، بينما رأى آخرون أن "بعضها فقط حي".

وطالب المحتجون بـ"إصلاحات حقيقية في مجال الصحة"، وردد أحدهم شعار: ""يا حكومةَ الملعَنة، ماذا أردتم منا؟ إن كنتم تريدون هذا، فابنوا مستشفى إنسانيا".

وفي مدينة الصويرة، احتج شباب "جيل Z" مطالبين بالحق في الصحة والتعليم، وصرح أحدهم بأن الحكومة "لا تعي أن هذا الإقليم ليس به الماء والكهرباء في نواحي المدينة، فما بالك بالصحة والتعليم".

وفي حد السوالم، ظهر محتجون مراهقون في مسيرة احتجاجية سلمية، وتجدد الشكل الاحتجاجي بشكل سلمي هذه المرة في مدينة وجدة دون تدخل أمني.

وجاء ضمن لبلاغ مجموعة "GenZ212" عبر تطبيق "ديسكورد"، بعد ساعات من التصويت، أن الاحتجاجات لأمس الخميس تتمركز في مدن طنجة، الرباط، الدار البيضاء، تطوان، أكادير، مكناس، القنيطرة، مراكش، المحمدية، الجديدة، أسفي، وجدة، فاس.

كما شددت المجموعة، بعد نقاش مستفيض في "بودكاست" يوم الأربعاء، على "رفضها كل أشكال العنف"، ووجهت المحتجين لإنهاء الاحتجاجات في حدود الساعة الثامنة مساء، والتعبير بشكل سلمي عن مطالبهم.

وكانت قوات الأمن قد فتحت النار على المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في القليعة، وهي بلدة صغيرة خارج مدينة أكادير الساحلية. وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الثلاثة قتلوا بالرصاص أثناء محاولة للاستيلاء على أسلحة الشرطة، على الرغم من عدم تمكن أي شهود من تأكيد التقرير.

وفاجأت المظاهرات، التي نظمتها حركة غير قيادية تعرف باسم "جيل Z 212" ويهيمن عليها الشباب المطلع على الإنترنت، البلاد وبرزت كأحد أكبر الاحتجاجات في المغرب منذ سنوات. وبحلول منتصف الأسبوع، بدا أنها تنتشر إلى مواقع جديدة على الرغم من عدم وجود تصاريح من السلطات.

ويستنكر المشاركون في ما يسمى باحتجاجات "جيل Z" ما يعتبرونه فسادا واسع النطاق على حساب المواطنين العاديين. ومن خلال الهتافات والملصقات، قاموا بالمقارنة بين تدفق المليارات من الاستثمارات نحو الاستعدادات لكأس العالم 2030، في حين تفتقر العديد من المدارس والمستشفيات إلى التمويل وتظل في حالة مزرية.

وبرز هتاف "الرعاية الصحية أولا، لا نريد كأس العالم" كواحد من أكثر الشعارات شيوعا في الشارع هذا الأسبوع.

وبالإشارة إلى الملاعب الجديدة قيد الإنشاء أو التجديد في جميع أنحاء البلاد، هتف المتظاهرون: "الملاعب موجودة، ولكن أين المستشفيات؟".

وأصبحت الوفيات الأخيرة لثماني نساء في مستشفى عام بأكادير بمثابة صرخة احتجاج ضد تدهور النظام الصحي في المغرب.

وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في وقت لاحق من هذا العام، ويستعد السياسيون للانتخابات البرلمانية في عام 2026، لفت هذا الربط الانتباه إلى مدى استمرار التفاوتات العميقة في المملكة الواقعة في شمال إفريقيا.

وعلى الرغم من التطور السريع، وفقا لبعض المقاييس، يشعر العديد من المغاربة بخيبة أمل بسبب عدم التوازن، حيث يغذي التفاوت الإقليمي وحالة الخدمات العامة ونقص الفرص حالة الاستياء.