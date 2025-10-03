مصر: نحاول إقناع حماس بقبول خطة ترامب

A + A -

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الخميس، إن بلاده تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس بقبول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها في مؤتمر بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: "نجتمع معهم. ننسق مع الأشقاء في قطر وأيضا مع زملائنا في تركيا من أجل إقناع حماس الرد بالإيجاب على هذه الخطة".

وتابع عبد العاطي: "نحن حذرون للغاية ونتحدث مع حماس الآن لمعرفة رد فعلهم على هذه الخطة".

وحذر قائلا: "إذا رفضت حماس خطة ترامب فسيكون الوضع صعبا للغاية وسيحدث تصعيد".

وفي السياق ذاته، قال الوزير إن مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة "تحت أي ظرف من الظروف".

كما أعلن عبد العاطي أنه لن يكون لحماس "أي دور" في مستقبل غزة، في الوقت الذي تتوسط به بلاده في الحرب الدائرة منذ عامين.

وقال: "هناك اتفاق تام بيننا كعرب ومسلمين، وحتى بين أعضاء حماس أنفسهم، إنهم يدركون جيدا أنه لا دور لهم في المستقبل، وهذا واقع".

ولم تعط حماس ردها حتى الآن على خطة ترامب لإنهاء الحرب.

وكان الرئيس الأميركي قد نشر يوم الإثنين خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.

وذكر مصدر قريب من حماس أن الحركة تسعى لتعديل بعض بنود خطة ترامب، ومن بينها نزع السلاح ومغادرة مقاتليها القطاع.

البيت الأبيض: نقاشات حساسة جدا تجرى حالياً بشأن خطة غزة