سوريا.. مقتل قيادي بتنظيم "أنصار الإسلام" في إدلب

A + A -

قوات التحالف استهدفت عنصرا بنظيم أنصار الإسلام بإدلب_أرشيف

قوات التحالف استهدفت عنصرا بنظيم أنصار الإسلام بإدلب_أرشيف

قتل قيادي في تنظيم "أنصار الإسلام"، الجمعة، إثر غارة لقوات التحالف الدولي بمحافظة إدلب في سوريا.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن القيادي في تنظيم "أنصار الإسلام" الملقب "أبو الدرداء الإيراني" قتل مع اثنين من مرافقيه بغارة للتحالف الدولي في محافظة إدلب بسوريا.

وأوضح المراسل أن أغلب المنتسبين لتنظيم "أنصار الإسلام" هم من أكراد العراق وإيران.

وأضاف أن طائرة مسيّرة تابعة للتحالف الدولي استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين حارم وباريشا شمال غربي محافظة إدلب.