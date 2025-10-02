living cost indicators
"أسطول الصمود".. السفينة "ميكينو" تنجح بكسر الحصار عن غزة

2
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
نجحت سفينة "ميكينو"، إحدى سفن "أسطول الصمود" الدولي، فجر اليوم الخميس، في كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية.

وأفاد المنظمون بأن السفينة نجحت في الوصول رغم أكثر من 20 محاولة اعتراض.

وقالت مصادر ضمن "أسطول الصمود"، إن البيانات الملاحية للسفينة "ميكينو" تظهر دخولها مياه غزة الإقليمية وهي على بعد 9 أميال بحرية من شواطئ القطاع.

وقال نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يوسف عجيسة، إن "سفنا من أسطول الصمود تقترب من سواحل قطاع غزة، ويعد وصول أي سفينة إنجازا تاريخيا غير مسبوق".

ولفت عجيسة إلى أن "القوات الإسرائيلية سيطرت على نحو 20 سفينة للأسطول من أصل 45"، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على السفن الكبيرة والقائدة بهدف تشتيت السير إلا أن بقية السفن تواصل الإبحار".

وطالب المتحدث الحكومات والمؤسسات الدولية بالتدخل للمحافظة على سلامة المشاركين المعتقلين من قبل القوات الإسرائيلية والمسارعة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أن الأسطول يتواصل مع عدد من المحامين الفلسطينيين بهدف إطلاق سراح الناشطين دون التوقيع على أي أوراق تفرض شروط أو قيود عليهم.

وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت مساء الأربعاء، أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وأمرته بالتوجه إلى ميناء أسدود.

واحتجزت البحرية الإسرائيلية حتى الآن 13 سفينة من سفن الأسطول واعتقلت عشرات النشطاء المتواجدين على متنها.

هذا وأعلنت الهيئة التركية في أسطول الصمود العالمي اعتقال قوات البحرية الإسرائيلية 25 ناشطا تركيا من سفن في الأسطول، بعد استيلائها عليها بشكل غير قانوني، كما أفيد عن اعتقال نشطاء آخرين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المشاركين بأسطول الصمود هم في طريقهم لإسرائيل، مضيفة أنه ستبدأ إجراءات ترحيلهم لأوروبا.

ودانت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود، قائلة إنه جريمة ضد القانون الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن أسطول الصمود الذي انطلق نهاية أغسطس/آب الماضي من إسبانيا، يضم 44 سفينة على متنها مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

روسيا اليوم
