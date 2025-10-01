living cost indicators
قطر ترحب بأمر ترامب التنفيذي بشأن "الهجمات المسلحة"

1
OCTOBER
2025
رحبت قطر بتوقيع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا، يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضيها يعتبر تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.

وقال بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية، مساء الأربعاء، إن "دولة قطر ترحب بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يؤكد أن أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية يعتبر تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة".

 

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تعد الأمر التنفيذي تجسيدا للعلاقة المتينة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وفض النزاعات وقضايا الأمن والسلم العالميين، كما تعتبره خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الدفاعية الوثيقة بين البلدين".

 

كما أعربت الوزارة عن "تقدير دولة قطر الكامل للدور الأميركي المهم في توطيد السلم الإقليمي"، وجددت التأكيد على أن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والدبلوماسية".

 

كما أكدت الوزارة "استمرار دولة قطر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين كوسيط دولي موثوق، من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فض النزاعات بالسبل السلمية وتحقيق السلام المستدام في المنطقة".

 

وكان ترامب تعهد، في أمر تنفيذي، بالتعامل مع أي هجوم مسلح على قطر باعتباره تهديدا لأمن الولايات المتحدة، بحسب وثيقة نشرت الأربعاء، وجاء فيها أن بإمكان القوات الأميركية التدخل للدفاع عن قطر.

 

ويأتي الأمر التنفيذي بعد أن شنت إسرائيل الشهر الماضي غارة على الدوحة، بهدف اغتيال قياديين بحركة حماس.

 

وتسبب الغارة في إثارة حالة من القلق في واشنطن نظرا للعلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.

Skynews
