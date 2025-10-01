living cost indicators
فضيحة أمنية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية!

OCTOBER
2025
أثار انتشار صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل غرفته في أحد فنادق نيويورك جدلاً واسعاً ومخاوف أمنية في إسرائيل.

 وأضاف كوهين: "من دون نوافذ مصفحة أو ستائر محصنة أو غرفة داخلية محمية، جلس رئيس الوزراء نهاراً وليلاً معرضاً لخطر إطلاق النار من قناصة وحتى أسلحة متوسطة، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اغتيال تشارلي كيرك، في دولة سبق أن حاولوا فيها اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع وجود تحريض واسع ضده… أنا قلق جداً".

 وعلّق أحد الناشطين: "يمكن التأكد من أن دولاً أجنبية، سواء كانت صديقة أو لا، استمعت إلى كل ما قيل هناك، لأن نافذة زجاجية لا تمنع التنصت. إنه فشل أمني من الدرجة الأولى".

 في السياق نفسه، كتب آخر: "مرة أخرى، فشل الشاباك. أمام رئيس جهاز الأمن العام الجديد دافيد زيني الكثير من العمل". فيما قال ناشط آخر: "الشاباك فاشل، وسيُكلفنا ذلك الكثير من الدماء، تماماً كما تسبب رونين بار في مقتل 1400 إسرائيلي".

 ويُذكر أن الحكومة الإسرائيلية أقرت مساء الثلاثاء تعيين الجنرال الاحتياط دافيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام (الشاباك)، خلال جلسة عُقدت فور عودة نتنياهو من واشنطن.

روسيا اليوم
