living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريمة مروّعة... القبض على قاتل الطفلة "هداية"!

1
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

في جريمة مروّعة أثارت موجة غضب عارمة، أعلنت السلطات الأمنية المغربية بمدينة القصر الكبير عن توقيف المشتبه به في قتل الطفلة هداية البالغة من العمر 6 سنوات، والتي عُثر عليها جثة هامدة صباح الثلاثاء قرب مدرسة المهدي بن بركة في حي "المناكيب".

وكشفت مصادر مطلعة للصحافة المحلية أن الموقوف قاصر من مواليد 2009، مؤكدة أن عناصر الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه في وقت قياسي، ووضعه تحت إشراف النيابة العامة التي ستتولى التحقيق معه لكشف جميع ملابسات الجريمة والدوافع التي تقف وراءها.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد اختفت الطفلة مساء الاثنين من منزل أسرتها بحي "الشرفاء أولاد أحمايد"، قبل أن يتم العثور على جثمانها في اليوم التالي ونقله إلى مستشفى "القرب" لإجراء التشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.

الواقعة تركت المدينة في حالة صدمة عميقة، إذ عمّ الحزن شوارع القصر الكبير، بينما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة تضامن واسعة مع عائلة الضحية، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout