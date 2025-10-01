جريمة مروّعة... القبض على قاتل الطفلة "هداية"!

A + A -

في جريمة مروّعة أثارت موجة غضب عارمة، أعلنت السلطات الأمنية المغربية بمدينة القصر الكبير عن توقيف المشتبه به في قتل الطفلة هداية البالغة من العمر 6 سنوات، والتي عُثر عليها جثة هامدة صباح الثلاثاء قرب مدرسة المهدي بن بركة في حي "المناكيب".

وكشفت مصادر مطلعة للصحافة المحلية أن الموقوف قاصر من مواليد 2009، مؤكدة أن عناصر الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليه في وقت قياسي، ووضعه تحت إشراف النيابة العامة التي ستتولى التحقيق معه لكشف جميع ملابسات الجريمة والدوافع التي تقف وراءها.



وبحسب التحقيقات الأولية، فقد اختفت الطفلة مساء الاثنين من منزل أسرتها بحي "الشرفاء أولاد أحمايد"، قبل أن يتم العثور على جثمانها في اليوم التالي ونقله إلى مستشفى "القرب" لإجراء التشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.



الواقعة تركت المدينة في حالة صدمة عميقة، إذ عمّ الحزن شوارع القصر الكبير، بينما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة تضامن واسعة مع عائلة الضحية، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني.