قتلى بحادث مروع في مصر.. وحديث عن "فلاشة أغاني"

30
SEPTEMBER
2025
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الإثنين، وفاة 8 ركاب وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب حافلة ركاب في محافظة المنيا بصعيد مصر (240 كم) جنوبي القاهرة.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، بـ"الدفع الفوري بـ34 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس (حافلة)، وقع صباح الإثنين على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار في محافظة المنيا، باتجاه القاهرة".

 

وأشارت الوزارة في تقرير أولي إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الأتوبيس كان يقل عددًا من الركاب كانوا متجهين من القاهرة إلى محافظات قنا وسوهاج والأقصر، وبينهم عدد من أبناء محافظتي الإسماعيلية والسويس، ثم فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما تسبب في انقلاب الحافلة على الطريق.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن أحد المصابين أن سبب وقوع الحادث هو انشغال قائد الحافلة بتشغيل "فلاشة أغاني".

 

وقال صبري عمر رضوان، أحد ركاب الحافلة ومصاب بكسر في الساق، ويتلقى علاجه داخل مستشفى سمالوط التخصصي، إنه يقيم في محافظة قنا، وفي أثناء الرحلة كانت شاشة التليفزيون تبث فليمًا، وفجأة طلب أحد الركاب منه تشغيل أغان لتسلية الركاب في أثناء مشوار السفر الطويل، وفي أثناء انشغال السائق بتشغيل فلاشة محملة بالأغاني، اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى انقلاب الحافلة.

 

وأضاف أن جميع الركاب أصيبوا بإصابات متنوعة بسبب شدة الارتطام: "الحادث كان صعب جدًا ومعظم المصابين كانوا في حالة ذهول".

Skynews
