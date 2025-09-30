living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روبيو يتحدث عن أولويات ترامب في غزة

30
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن أولويات الرئيس دونالد ترامب في قطاع هي "إعادة الرهائن وإنهاء الحرب".

وأشار روبيو إلى أن الخطة التي قدمها الرئيس الأميركي من أجل السلام في غزة "تجعل كلا الهدفين ممكنين".

وأضاف في حديثه عن خطة ترامب: "إنها ليست جريئة وشاملة فحسب، بل هي أيضا وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط".

من جهته، أعرب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

وكان البيت الأبيض قد كشف، الإثنين، عن تفاصيل خطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي تقوم على عدة محاور أبرزها جعل غزة "منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب"، مع وقف فوري للحرب وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.

كما إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من قبول الاتفاق، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وأيضا منح عناصر حماس خيار العفو في حال التخلي عن السلاح أو الخروج الآمن إلى دول تستقبلهم.

كما تضمنت خطة ترامب تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية بإشراف دولي لإدارة شؤون غزة، وإطلاق خطة دولية لإعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حماس تحت إشراف مراقبين دوليين، إضافة إلى نشر قوة استقرار دولية مؤقتة بالتعاون مع مصر والأردن.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout