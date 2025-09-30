living cost indicators
بعد فيضان النيل.. "نداء عاجل" من وزارة الري السودانية

30
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، جميع المواطنين على ضفاف النيل إلى إجراء ما يلزم لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم

وأكدت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، استمرار ارتفاع المناسيب في جميع ضفاف النيل خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى انخفاض إيراد النيل الأزرق إلى 699 مليون متر مكعب في اليوم، وتخفيض تصريف سد الروصيرص إلى 613.

وأفادت بأن تصريف سد سنار 688 مليون متر مكعب في اليوم، وتصريف جبل الأولياء تجاوز 130، وتصريف سد خشم القربة تجاوز 120 مليون متر مكعب في اليوم وتصريف سد مروي تجاوز 730.

وأكدت أن هناك محطات وولايات وأنهارا بلغت منسوب الفيضان، وهي محطات ود العيس (سنجة) والخرطوم، ومدني، وشندي وعطبرة، وبربر وجبل أولياء، إضافة إلى ولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، وأنهار النيل الأزرق (الديم-الخرطوم) والنيل الأبيض (الجبلين-الخرطوم) والنيل (الخرطوم - دنقلا).

ووفق صحيفة "الراكوبة" السودانية، وصلت مياه فيضان النيل إلى عدد من الأحياء الطرفية على ضفاف النهر في ولايتي النيل الابيض والخرطوم.

وكانت غرفة طوارئ محلية جبل أولياء أعلنت أن مناطق ضفاف النيل الأبيض بمحلية جبل أولياء، تواجه خطرًا حقيقيًا بسبب ارتفاع منسوب المياه، والتي اجتاحت جميع الحواجز على ضفاف النيل في عدة مناطق منها "العسال – طيبة الحسناب – الشقيلاب – الكلاكلات" وغمرتها مياه النيل المتزايدة، لتشق طريقها للأحياء السكنية ولمنازل المواطنين التي باتت معرضة لخطر السقوط على ساكنيها.

 

وقالت الغرفة، في بيان الإثنين، إنهم بدأوا العمل بإمكانيات محدودة لتفادي الفيضانات، وللحد من اكتساح مياه النيل للأحياء السكنية بقدر المستطاع، لكن ارتفاع منسوب المياه في تزايد متضطرد، وباتت كثير من المناطق الآن مهددة بالغرق التام، مناشدة بتقديم يد العون لحماية ومساندة جميع مواطني ضفاف النيل الأبيض.

 

ودعت الغرفة منظمات الإغاثة المحلية والدولية إلى تقديم المساعدة وتوفير خيم لإيواء المتضررين حال حدوث فيضانات مدمرة، وأيضا كافة أنواع المساعدات الطبية.

Skynews
