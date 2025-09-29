living cost indicators
كواليس لقاء ترامب..انفعال نتنياهو وتوتر داخل وفد إسرائيل

29
SEPTEMBER
2025
يسود التوتر داخل الوفد الإسرائيلي المرافق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقرر الإثنين في البيت الأبيض، في لقاء وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "حاسم" ووسط مخاوف إسرائيلية من ضغوط أميركية لإقرار خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن نتنياهو يبدو في "حالة من القلق والانفعال الشديد" قبيل الاجتماع، في ظل مخاوف من أن يبدي ترامب موقفا صارما تجاه تحفظات إسرائيل على بعض بنود الخطة الأميركية، التي تتضمن 21 نقطة، وتشمل ترتيبات أمنية وسياسية لما بعد الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للمصادر، يعمل الفريق المرافق لنتنياهو على تعديل الصياغة النهائية للخطة، في ظل ما وصفه مصدر دبلوماسي بـ"صراع محموم على التأثير في القرار الأميركي"، حيث يسعى كل طرف لضمان إدراج مطالبه في الوثيقة النهائية.

وقال مصدر إن هناك ضغط للسماح بمشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، بينما تعارض إسرائيل هذا التوجه، وتفضّل ترتيبات أمنية بديلة.

وأشار إلى أن المحادثات الجارية حاليا خلف الكواليس "تشهد خلافات على أكثر من بند".

وفي هذا السياق، قال نتنياهو في تصريحات أدلى بها مساء الأحد بعد لقائه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف: "نعمل على تفاصيل الخطة، لم يتم الاتفاق النهائي بعد. نريد إطلاق سراح الرهائن، وإنهاء حكم حماس، وضمان أن تكون غزة منزوعة السلاح مستقبلا".

وفيما يتعلق بمطلب السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، أوضح مصدر إسرائيلي أن نتنياهو لا يزال يسعى لانتزاع موافقة، ولو رمزية، من الإدارة الأميركية على هذا البند، رغم تأكيد ترامب الأسبوع الماضي أنه يعارض أي خطوات للضم.

Skynews
