سبب اسم عرضها الجديد..منظمة المصارعة الحرة تثير غضب إسرائيل

بأثارت منظمة WWE المسؤولة عن عروض المصارعة الحرة الترفيهية غضب وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدما أعلنت عن عزمها تنظيم فعالية في يوم السابع من أكتوبر باسم "الغزو".

وذكرت منظمة المصارعة الحرة WWE، الأحد، أن حدثا لإحدى علاماتها التجارية، سيقام في السابع من أكتوبر باسم "الغزو"، الأمر الذي أثار غضب إسرائيليين ووسائل إعلام.

وقال موقع "إسرائيل هيوم"، إن "استخدام مصطلح (الغزو) في مثل هذا التاريخ الحساس، الذي يعيد إلى الأذهان مباشرة تسلّل مسلحي حماس إلى المجتمعات الجنوبية وعمليات القتل الجماعي للإسرائيليين والأميركيين، يثير تساؤلات حول من يقف في المنظمة وراء هذا القرار المستهجن".

واستخدمت منظمة المصارعة الحرة مصطلح "الغزو" في عام 2001، لحدث أقيم آنذاك، ولكن موقع "إسرائيل هيوم"، قال إن "هذا الغباء وانعدام الحساسية في اختيار التاريخ والاسم الآن يدفعان إلى التساؤل والتفكير".

وأضاف الموقع أن الإسرائيليين يعتبرون "إقامة هذا الحدث تحديدا في هذا اليوم المشحون ومع اسم يكتسب دلالة مخيفة، يعد مصدر قلق لهم".

وأورد الموقع حالات لخلافات سابقة مع منظمة المصارعة، حيث أثار المصارع سامي زين غضبا واسعا بعدما شملت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي شتائم ضد إسرائيل.

ووفق الموقع فإن زين ظهر أيضا والمصارع سي إم بانك في حدث آخر مرتديَين ملابس بألوان العلم الفلسطيني.

وأشار إلى الموقع إلى أن منشورات زين "لم تُحذف إلا بعد موجة عارمة من الاستنكار الشعبي، لكن إدارة منظمة المصارعة اختارت مرارا تجاهل الانتقادات القادمة من الجمهور الإسرائيلي".