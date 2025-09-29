ضمن بنود خطة ترامب.. "تعهد أميركي" بعدم مهاجمة إسرائيل لقطر

A + A -

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، الأحد، أن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة باتت "في مراحلها النهائية"، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أن خطته لا تقتصر على إنهاء الحرب في غزة فقط، بل تهدف إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعهّدا إسرائيليا بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا.

ماذا حدث؟

وفي وقت سابق، نشر موقع "أكسيوس" تقريراً ذكر فيه أن نتنياهو أبلغ ترامب بالغارة قبل وقت قصير من تنفيذها، فيما نفى الرئيس الأميركي هذه الأنباء.

ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، تقول الإدارة الأميركية إنها لم تعلم بالهجوم سوى بعد إطلاق الصواريخ بالفعل، الأمر الذي لم يترك أمام ترامب مجالاً لمعارضة الضربة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين أن البيت الأبيض كان على علم مُسبق بالهجوم، حتى وإن كانت الفترة المتاحة لوقف الهجوم محدودة.

وحاولت إسرائيل اغتيال قادة سياسيين تابعين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، مُصعدة بذلك عملها العسكري في الشرق الأوسط.

كما أفاد موقع "إكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن دولة قطر طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار علني عن غارتها التي استهدفت العاصمة الدوحة قبل أن تستأنف دورها في الوساطة بشأن اتفاق السلام في غزة.

الغارة الإسرائيلية

وأسفرت الغارة الإسرائيلية على الدوحة عن مقتل 5 أعضاء من حركة حماس وعنصر أمن قطري واحد، بينما نجا جميع قادة الحركة الكبار.

وكانت هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل غارة جوية في إحدى دول الخليج العربية، وهو ما فاقم عزلة إسرائيل الإقليمية بشكل كبير.