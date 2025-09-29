A + A -

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الأحد، إن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

وقد قبل نتنياهو ووزيره رون ديرمر الصياغات الجديدة التي اقترحها ويتكوف وكوشنر، وجرى تضييق الفجوات، وغادر ممثلو ترامب فندق رئيس الوزراء قبل حوالي ساعتين.

والإثنين من المقرر عقد لقاء بين نتنياهو وترامب (الساعة 18:00 بتوقيت القدس) وغداء مشترك، ومؤتمر صحفي مشترك الساعة 20:15.

وقال مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن يقول نتنياهو لا لترامب. ويبدو أن هناك اتفاقات على الصياغات النهائية الليلة".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع الإثنين مع نتنياهو.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن "موافقة حماس ضرورية أيضا للتوصل إلى اتفاق"، وهو ما لم يُبرم رسميا بعد.

خطة ترامب للسلام في غزة.. البنود الرئيسية:

الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة خلال 48 ساعة من وقف إطلاق النار.

وقف دائم لإطلاق النار.

انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة.

إفراج إسرائيل عن نحو 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إضافة إلى نحو 2000 فلسطيني اعتقلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

خطة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بلا حماس، وتشمل مجلسا دوليا وعربيا مع ممثل للسلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراط من فلسطينيين مستقلين في غزة.

قوة أمنية تضم فلسطينيين إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية.

تمويل من الدول العربية والإسلامية للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة الإعمار والتنمية.

مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في آلية الحكم الجديدة بغزة.

نزع سلاح حماس وإفراغ غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير الأسلحة الثقيلة المتبقية والأنفاق.

عفو عن عناصر حماس الذين ينبذون العنف ويرغبون بالبقاء في غزة، وتأمين ممر آمن للخروج لمن يرفض ذلك.

عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية وعدم ضم أو احتلال أي جزء من غزة.

تعهّد إسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا.

مسار مستقبلي موثوق باتجاه "إقامة دولة فلسطينية" بعد أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات كبيرة.