living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء نتنياهو ويتكوف كوشنر.. كواليس آخر اللمسات لـ"خطة غزة"

29
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بعد محادثات بين المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس" في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، الأحد، إن المسؤول أشار إلى أنه لا يزال يتعين الحصول على موافقة حركة حماس.

 

وقد قبل نتنياهو ووزيره رون ديرمر الصياغات الجديدة التي اقترحها ويتكوف وكوشنر، وجرى تضييق الفجوات، وغادر ممثلو ترامب فندق رئيس الوزراء قبل حوالي ساعتين.

 

والإثنين من المقرر عقد لقاء بين نتنياهو وترامب (الساعة 18:00 بتوقيت القدس) وغداء مشترك، ومؤتمر صحفي مشترك الساعة 20:15.

 

وقال مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن يقول نتنياهو لا لترامب. ويبدو أن هناك اتفاقات على الصياغات النهائية الليلة".

 

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يأمل في وضع اللمسات الأخيرة على مقترح خطة السلام في غزة في اجتماع الإثنين مع نتنياهو.

 

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن "موافقة حماس ضرورية أيضا للتوصل إلى اتفاق"، وهو ما لم يُبرم رسميا بعد.

خطة ترامب للسلام في غزة.. البنود الرئيسية:

الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة خلال 48 ساعة من وقف إطلاق النار.

وقف دائم لإطلاق النار.

انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة.

إفراج إسرائيل عن نحو 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إضافة إلى نحو 2000 فلسطيني اعتقلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

خطة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بلا حماس، وتشمل مجلسا دوليا وعربيا مع ممثل للسلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراط من فلسطينيين مستقلين في غزة.

قوة أمنية تضم فلسطينيين إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية.

تمويل من الدول العربية والإسلامية للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة الإعمار والتنمية.

مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في آلية الحكم الجديدة بغزة.

نزع سلاح حماس وإفراغ غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير الأسلحة الثقيلة المتبقية والأنفاق.

عفو عن عناصر حماس الذين ينبذون العنف ويرغبون بالبقاء في غزة، وتأمين ممر آمن للخروج لمن يرفض ذلك.

عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية وعدم ضم أو احتلال أي جزء من غزة.

تعهّد إسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مجددا مستقبلا.

مسار مستقبلي موثوق باتجاه "إقامة دولة فلسطينية" بعد أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات كبيرة.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout